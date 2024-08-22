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Почти 400 населенных пунктов в Беларуси остались без электричества

  • 22.08.2024, 10:32
  • 2,270
Почти 400 населенных пунктов в Беларуси остались без электричества

Стало известно о последствиях непогоды.

В Беларуси из-за непогоды в течение суток нарушалось энергоснабжение 391 населенного пункта. Об этом сообщило «Белэнерго». В большинстве случаев аварии были ликвидированы. Был задействован персонал в количестве более 240 человек и 89 единиц техники.

«По состоянию на 6:00 22 августа продолжается работа по восстановлению электроснабжения в 39 населенных пунктах, в основном в Минской и Витебской областях», — проинформировали в «Белэнерго».

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