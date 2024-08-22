Спутники показали пожары на аэродроме в Волгоградской области РФ после атаки дронов 1 22.08.2024, 10:36

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Зафиксировано три очага возгорания на авиабазе «Мариновка».

Сегодня ночью, 22 августа, дроны атаковали военный аэродром «Мариновка» в Волгоградской области РФ. Фото возгорания аэродрома зафиксировали на спутниковых снимках.

Об этом сообщает «Крым. Реалии».

Отмечается, что спутники НАСА зафиксировали три очага возгорания на территории аэродрома. Один из них расположен на площадке, на которой, согласно спутниковым снимкам, стоят самолеты.

Еще один – севернее, на территории, где расположены, в частности, резервуары. Еще один пожар возник на территории, где проходит рулевая дорожка аэродрома.

Как отмечает мониторинговая группа, судя по снимкам NASA, в ночь на 22 августа на территории аэродрома возникло несколько пожаров. На спутниковых снимках авиабазы от 19 августа видно почти тридцать военных самолетов и восемь грузовиков.

Согласно открытым данным, на аэродроме дислоцированы фронтовые самолеты-разведчики Су-24МР 2-й отдельно разводной авиационной эскадрильи (военная часть 77978) 4-го командования ВВС и ПВО, сформированного 1 января 2014 года из авиационной эскадрилии 697 в состав 7-й бригады ПКО.

Также OSINT-исследователи утверждают, что там могли базироваться истребители Су-34.

В то же время сообщается, что волгоградский аэропорт пока не работает из-за атаки по областному военному аэродрому

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