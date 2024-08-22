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Часть российских войск в Курской области практически в «котле»

  • 22.08.2024, 10:46
  • 3,430
Часть российских войск в Курской области практически в «котле»

Россияне пытаются скрыть ситуацию.

Часть российских войск в Курской области может оказаться в котле. Однако россияне пытаются скрыть ситуацию.

Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

«В Курской области часть российских войск практически в котле. В то же время в эфирах у россиян все стабильно», - отметил он.

Напомним, ранее издание Bild сообщало, что около 3000 российских солдат могут оказаться в окружении. Эксперты назвали это «Курским котлом». По данным издания, Украина близка к закрытию кармана на реке Сейм, для этого осталось преодолеть расстояние в пять километров.

Обновление карт

Аналитический сервис Deepstate обновил карты боевых действий и так называемой «серой зоны» в Курской области.

По информации аналитиков, ВСУ, вероятно, контролируют село Краснооктябрьское и могли отрезать сухопутное сообщение российской армии с южным берегом реки Сейм.

Согласно картам, под контролем Украины находится территория площадью около 815,5 квадратных километров. «Серая зона» (неопределенно) - территория площадью 424,6 квадратных километров.

Вчера, по данным Deepstate, под отметкой «освобождено» была территория площадью 646 квадратных километров, а «серая зона» занимала 592 квадратных километра.

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