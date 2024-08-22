Часть российских войск в Курской области практически в «котле»
- 22.08.2024, 10:46
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Россияне пытаются скрыть ситуацию.
Часть российских войск в Курской области может оказаться в котле. Однако россияне пытаются скрыть ситуацию.
Об этом сообщает руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко в Telegram.
«В Курской области часть российских войск практически в котле. В то же время в эфирах у россиян все стабильно», - отметил он.
Напомним, ранее издание Bild сообщало, что около 3000 российских солдат могут оказаться в окружении. Эксперты назвали это «Курским котлом». По данным издания, Украина близка к закрытию кармана на реке Сейм, для этого осталось преодолеть расстояние в пять километров.
Обновление карт
Аналитический сервис Deepstate обновил карты боевых действий и так называемой «серой зоны» в Курской области.
По информации аналитиков, ВСУ, вероятно, контролируют село Краснооктябрьское и могли отрезать сухопутное сообщение российской армии с южным берегом реки Сейм.
Согласно картам, под контролем Украины находится территория площадью около 815,5 квадратных километров. «Серая зона» (неопределенно) - территория площадью 424,6 квадратных километров.
Вчера, по данным Deepstate, под отметкой «освобождено» была территория площадью 646 квадратных километров, а «серая зона» занимала 592 квадратных километра.