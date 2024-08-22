Ученые: Вареный картофель продлевает жизнь

Ученые: Вареный картофель продлевает жизнь3
- 22.08.2024, 10:53
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Почему стоит добавить этот продукт в свой рацион.
Норвежские ученые провели долгосрочное проспективное когортное исследование и пришли к выводу, что частое употребление картофеля, преимущественно в вареном виде, связано со значимым снижением общей и сердечно-сосудистой смертности. Об этом пишет «N+1».
Эрик Кристоффер Арнесен из Университета Осло с коллегами проанализировал данные 77 297 взрослых людей (возраст на момент включения 18−63,9; в среднем 41,1 года) из трех норвежских фюльке, которые приняли участие в трех скринингах здоровья в 1974–1988 годах. В числе прочего они заполняли опросники по диете, что позволило категоризировать уровень потребления картофеля (6 и менее, 7−13, 14 и более картофелин в неделю) и рассчитать среднее кумулятивное его потребление в граммах в день. Смертность участников и ее причины устанавливали по соответствующим национальным регистрам. Статистическую обработку данных проводили методом многопараметрической коксовской регрессии.
За медианный период наблюдения 33,5 года умерли 27 848 участников исследования, в том числе 9072 — от сердечно-сосудистых причин. У потреблявших 14 и более картофелин (преимущественно вареных) в неделю риск смерти от всех причин оказался достоверно ниже, чем при употреблении шести и менее картофелин в неделю: отношение рисков (HR) составило 0,88 (95-процентный доверительный интервал 0,84−0,93).
Небольшое снижение риска наблюдалось и при оценке смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в целом, ишемической болезни сердца и острого инфаркта миокарда. При непрерывном анализе кумулятивного потребления картофеля его увеличение на каждые 100 граммов в день оказалось связано со снижением риска смерти от всех причин на четыре процента.