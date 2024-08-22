В России зафиксирован рекордный рост долгов по зарплатам 2 22.08.2024, 11:00

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Впервые за 11 лет.

Российская экономика в июле 2024 года пережила существенный рост просроченной задолженности по зарплатам.

За месяц не выплаченные работникам суммы стали больше на 100,5 млн рублей, а общий размер долгов работодателей перед сотрудниками достиг 427,4 млн рублей. В процентном отношении прирост просроченной зарплатной задолженности — на 30,7% за месяц — стал рекордным с января 2013 года (тогда долги по зарплатам выросли на 47,4%), сообщает The Moscow Times со ссылкой на данные Росстата.

Регионами-лидерами по росту просроченной зарплатной задолженности в июле-2024 стали Пермский край и Липецкая область: там не выплаченные работникам суммы за месяц выросли в 11 раз и 8,3 раза соответственно.

Резко — в 7,4 раза — выросла просроченная задолженность в Москве, на которую приходится около 10% долгов по зарплатам по всей стране: 42,4 млн рублей.

Более чем в 5 раз увеличился размер зарплатных долгов в Карачаево-Черкессии, в 2,6 раза — в Хабаровском крае и на Сахалине, в 2,1 раза — на Камчатке, вдвое — в Свердловской области, на 83,5% — в Мурманской области, на 41% — в Волгоградской области.

С проблемами столкнулся в первую очередь российский бизнес, следует из статистики Росстата: так, долги, возникшие из-за «отсутствия у организаций собственных средств» за месяц выросли на 38%, до 405,9 млн рублей. Порядка 21 млн рублей долгов накопили регионы перед бюджетниками: в годовом выражении эта сумма выросла в 22 раза.

Больше половины долгов по зарплате тянутся годами, следует из данных Росстата: так, 22,4% задолженности возникло в 2023 году, а 32,6% — в 2022 году или ранее. На долги текущего года приходится 45% общей задолженности, или 192,5 млн рублей.

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