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В Беларуси появилась еще одна сеть алкомаркетов

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  • 22.08.2024, 11:01
  • 3,058
В Беларуси появилась еще одна сеть алкомаркетов

Это магазины формата «возле дома».

В Минске открылись три магазина новой сети алкомаркетов «Пять звезд». Ее запустила компания «Минск Кристалл Трейд».

Это магазины формата «возле дома». Там будут продавать импортный и отечественный алкоголь. А также продовольственные товары — молочную и мясную продукцию, морепродукты, сладости.

Компания, запустившая сеть, принадлежит государственному холдингу «Минск Кристалл Групп».

До конца августа планируют открыть еще два магазина сети. А в будущем компания хочет занять все регионы страны.

У «Минск Кристалл трейда» уже есть одна сеть алкомаркетов под брендом «Минск Кристалл». Всего таких магазинов 122, они есть в 54 населенных пунктах Беларуси.

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