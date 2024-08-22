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В момент удара беспилотников на аэродроме Мариновка было до 30 самолетов и восемь грузовиков

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  • 22.08.2024, 11:08
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В момент удара беспилотников на аэродроме Мариновка было до 30 самолетов и восемь грузовиков

Появились новые подробности атаки.

В ночь на 22 августа ВСУ нанесли удары беспилотниками по военному аэродрому в Волгоградской области.

OSINT-аналитик MT Anderson не исключает, что грузовики могли перевозить как боеприпасы, так и дроны-камикадзе.

На спутниковых снимках от 19 августа на аэродроме Мариновка можно увидеть 14 самолетов «Су-24», 15 самолетов «Су-34» и еще 8 грузовиков, информирует MT Anderson на своей странице в соцсети.

Одновременно с этим спутники NASA зафиксировали очаги возгорания сразу в четырех точках Мариновки. Эксперты заявили, что очаги возгорания зафиксированы на взлетно-посадочной полосе, на территории с резервуарами и там, где проходит рулевая дорожка аэродрома.

Спустя время губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров признал факт атаки беспилотников. При этом он также заявил, что большая часть была уничтожена средствами ПВО. С его же слов, пожар на территории аэродрома – это результат падения обломков дронов. На аэродроме Мариновка базируется 2-й разведбатальон авиационной эскадрилья, которая была сформирована в 2014 году.

Также российские паблики пишут о том, что пока закрыт аэропорт в Волгограде.

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