Белорусские чиновники указом «очистили» земли от радиации

Белорусские чиновники указом «очистили» земли от радиации4
- 22.08.2024, 11:09
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Несколько участков на Гомельщине перестанут считать зараженными.
Белорусский Совет министров решил исключить участки в одном из районов Гомельской области из списка радиационно опасных земель. Их переведут в хозяйственное пользование. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом портале.
Речь идет об участках, расположенных на территории Октябрьского района Гомельской области. Их общая площадь превышает 16,6 гектаров.
Все участки принадлежат открытому акционерному обществу «Моисеевка». ОАО занимается животноводством, растениеводством, птицеводством и переработкой льна.
Октябрьский райисполком теперь должен в течение месяца установить границы этих участков и передать их в дальнейшее пользование.