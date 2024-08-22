Ураганный ветер валил деревья в Беларуси 22.08.2024, 11:20

2,268

Порывы достигали 21 метра в секунду.

Ливень подтопил дома, а сильный ветер до 21 м/с повалил 16 деревьев в Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно оперативным данным, по причине прохождения грозового фронта с порывами ветра до 21 метра в секунду, были зафиксированы 16 случаев падения деревьев. В МЧС уточнили, что пять деревьев упало в Брестской области и одиннадцать - в Минской.

Говорится, что упавшие деревья повредили одну машину, крышу жилого дома, а также хозяйственной постройки в Минской области. Никто не пострадал. Спасатели и сотрудники других организаций проводили работы, связанные с распилкой и уборкой упавших деревьев.

Кроме того, в результате сильного ливня оказались затоплены семь частных жилых домов в Минском (три дома), Молодечненском районах (2 дома), а также два дома в Барановичах. При подтоплениях также никто не пострадал. Сотрудники МЧС проводили работы по откачке воды.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com