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Ураганный ветер валил деревья в Беларуси

  • 22.08.2024, 11:20
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Ураганный ветер валил деревья в Беларуси

Порывы достигали 21 метра в секунду.

Ливень подтопил дома, а сильный ветер до 21 м/с повалил 16 деревьев в Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно оперативным данным, по причине прохождения грозового фронта с порывами ветра до 21 метра в секунду, были зафиксированы 16 случаев падения деревьев. В МЧС уточнили, что пять деревьев упало в Брестской области и одиннадцать - в Минской.

Говорится, что упавшие деревья повредили одну машину, крышу жилого дома, а также хозяйственной постройки в Минской области. Никто не пострадал. Спасатели и сотрудники других организаций проводили работы, связанные с распилкой и уборкой упавших деревьев.

Кроме того, в результате сильного ливня оказались затоплены семь частных жилых домов в Минском (три дома), Молодечненском районах (2 дома), а также два дома в Барановичах. При подтоплениях также никто не пострадал. Сотрудники МЧС проводили работы по откачке воды.

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