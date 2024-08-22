Он слишком много знал
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 22.08.2024, 11:24
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Если не ВСУ, так «дружеский огонь».
Печально известный полковник Дмитрий Захарченко, отбывающий 16-летний срок за получение взяток на общую сумму 1,4 млрд руб. и у которого были найдены и конфискованы активы на 9 млрд руб., очень хочет «быть полезным родине и максимально применить свой опыт и знания на благо государства»
Ну вы догадались где - на путинской «спецоперации».
Как именно, известные нынче всей стране, навыки и умения Захарченко там могут пригодиться, сказать сложно. Но сам он, по крайней мере официально, имеет в виду другие. В частности, что он является лейтенантом запаса с военно-учетной специальностью — подразделения радиационной, химической и биологической защиты, имеет боевой опыт службы в Чечне.
Проситься бывший «лейтенант-полковник» на СВО начал еще с сентября 2023 года, после того как ему «накинули» еще 3,5 года «строгача» за коррупцию. Но, как пишет Ъ, ФСИН и Минобороны хоть и не отказывают ему, но и контракта не заключают.
«Устно заключенному говорят, что на его счет есть некое «запретное» распоряжение по линии силовиков», говорит адвокат Захарченко.
Тот даже отправил Путину «обращение с просьбой разобраться».
Эх, Захарченко, «отмотал» уже половину срока, сидел бы тихо. Авось, скостили бы попозже еще годик-другой. Зачем к одному преступлению против россиян, добавлять еще одно против нероссиян?
Целее будешь на зоне, под присмотром «родных вертухаев».
Да и какой шанс вернуться? Если не ВСУ или «дружеский огонь», то могут и «из тыла» постараться серьезные дяди с большими погонами или портфелями, чей «общак» экс-полковник держал дома. А то мало ли, с такими-то «навыками», удерет в плен, расскажет чего лишнего вражеским СМИ про наши «скрепы». Из-за чего тут «присядут» на 16 лет уже те самые серьезные дяди.
Телеграм-канал «СерпомПо»