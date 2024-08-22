На раскопках Кревского замка нашли фундамент неизвестной конструкции 22.08.2024, 11:25

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Есть версия, зачем она была нужна.

На раскопках у Кревского замка в Сморгонском районе нашли каменный фундамент неизвестной ранее конструкции, рассказал БелТА ведущий научный сотрудник отдела истории Беларуси IX—XVIII веков и археографии Института истории НАН Беларуси Олег Дернович.

Экспедиция Института истории сейчас исследует участок рядом с малыми воротами у южной стене замка.

«Обнаружен каменный фундамент неизвестной ранее конструкции. Это может быть фундамент замкового моста, который вел от малых ворот во внутренний двор. Линия фундамента полностью соответствует конфигурации моста. А в этом месте находился замковый пруд (став), потому и была необходимость возводить каменный фундамент», — отметил Олег Дернович.

Снаружи фундамента грунт покрыт пластом суглинка, а внутри сохранились деревянные конструкции.

«Среди найденных артефактов — фрагменты керамических снаряжений XVI—XVII , а также нумизматический материал конца XVI — середины XVII века. Среди достаточно редких находок — бусинка, сделанная из серебряной монеты времен Стефана Батория, которая была согнута», — рассказал Олег Дернович.

Он полагает, что номинал монеты — три гроша. На ней прочитываются лишь несколько букв.

Исследования Кревского замка в этом сезоне продолжатся.

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