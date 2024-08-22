Опубликовано фото свидетельства о смерти главы ЧВК «Вагнер» Пригожина 22.08.2024, 11:37

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Евгений Пригожин

Действительно ли мертвы те, кого похоронили?

Уже завтра, 23 августа, исполняется ровно год со дня крушения самолета Embraer Legacy 600, на борту которого находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, его соратник Дмитрий Уткин и другие главари наемников.

Telegram-канал «Малюта Скуратов» опубликовал фото свидетельства о смерти «повара Путина».

Также источники Telegram-канала восстановили картину событий после крушения самолета:

— Первыми к месту происшествия подъехали сотрудники ЧВК «Редут», которые разогнали зевак, оцепили территорию и взорвали местную вышку мобильной связи.

Источник не уверен, была ли вышка испорчена заранее или это было сделано сразу после прибытия сотрудников «Редута». Несколько часов к месту происшествия не пускали ни следователей, ни медицинские бригады, ни дочь Пригожина Полину и его сына Павла, которые также смогли доехать до Куженкино. Исключение было сделано только для сотрудников ФСБ. Основными спонсорами «Редута» называли Геннадия Тимченко и Олега Дерипаску.

25 августа 2023 года следователи объявили, что изъяли «черные ящики» разбившегося борта, но что с ними случилось дальше — неизвестно:

— Больше самописцы в новостях не фигурировали. 27 августа закончили все экспертизы и опознали погибших.

29 августа года Евгения Пригожина тихо похоронили на Пороховском кладбище Санкт-Петербурга рядом с отцом. На церемонии присутствовали около 40 человек — семья и друзья. Согласно официальным сообщениям, таким было пожелание семьи, однако в ЧВК утверждали, что этого потребовал Кремль.

28 августа 2023 года семье, как утверждает Telegram-канал, выдали очень странное свидетельство о смерти Пригожина, выписанное МФЦ подмосковной Балашихи, где незаполненными остались графы «Национальность», «Место рождения» и «Гражданство»:

— Свидетельство о смерти обозначено как предварительное, паспорт погибшего числится несданным (впрочем, он мог сгореть в самолете). Человеком, который сделал заявление о смерти, назван Шатковский Денис Викторович — вероятно, речь идет об учредителе и гендиректоре ликвидированного в 2019 году бюро ритуальных услуг «Реквием». Непонятно, почему именно он объявил о кончине Пригожина, но можно предположить, что он занимался организацией похорон, но уже от имени бюро, где работал по найму.

Точку в расследовании в октябре прошлого года поставил Владимир Путин, который озвучил свою окончательную версию гибели некогда одного из самых близких соратников — в самолете взорвалась граната, которую зачем-то пронесло на борт руководство «Вагнера».

После этого заявления главы Кремля следователи СК прекратили все контакты с представителями потерпевшей стороны, речь идет о сыне погибшего Павле Пригожине:

— Требования показать видео подготовки и вылета самолета из Шереметьево были проигнорированы. А в декабре 2023 года семье через адвокатов сообщили, что дело закрыто, но постановление, подтверждающее это, выдавать отказались. Получить бумаги через суд тоже не удалось — с января по февраль состоялись три заседания, на которые никто из ответчиков не явился. Говорят, что после третьего сорванного заседания сыну Пригожина позвонили представители силовиков и прямым текстом сообщили, что дальнейшие действия со стороны потерпевшего могут плохо закончиться для здоровья членов его семьи.

Сегодня дело о авиакатастрофе, в которой погиб создатель ЧВК «Вагнер», можно считать неофициально засекреченным даже от родственников Пригожина. Вероятно, это связано с тем, что в Кремле до сих пор не понимают, что произошло в небе над Тверской областью, и действительно ли мертвы те, кого они похоронили.

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