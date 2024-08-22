В Беловежской пуще хозяйничают огромные грибы 22.08.2024, 11:42

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Они весят до 10 килограммов.

В Беловежской пуще можно найти увесистый и яркий гриб, который растет на упавших деревьях. Недавно был обнаружен экземпляр весом около 10 килограммов, сообщили в национальном парке «Беловежская пуща». Там утверждают, что на пущу обрушился «неистовый трутовиковый шквал».

«Серьезное внимание у знающих грибников вызывает большое количество в дубравах огромных серно-желтых трутовиков. Выполняя научно-исследовательскую работу, в рабочем порядке встретили такой гриб, а он весом под 10 кг и при этом даже не старый», — рассказали в нацпарке.

Трутовик серно-желтый, или сернистый (Laetiporus sulphureus), — один из наиболее ярких и красивых грибов, относящийся к семейству полипоровые (Polyporaceae). Он поселяется на древесине, имеющей повреждения и травмы, поражает почти все лиственные породы и способствует их естественному отмиранию. Тела серно-желтых трутовиков съедобны, но исключительно в начальной фазе развития.

Обилие трутовиков в Беловежской пуще напрямую связано с ее старовозрастными, нетронутыми лесами и происходящими здесь естественными природными процессами. Старые деревья наиболее подвержены заражению грибами, дупла в них — результат деятельности трутовиков.

«Безусловно, на распространение трутовых грибов оказывают влияние климатические факторы. В этом сезоне мы наблюдаем просто шквал трутовиков, эти желто-рыжие веерообразные грибные тела выглядывают чуть ли не из-за каждого мертвого дерева» — отметили в нацпарке.

Внешний вид грибов уникален и зависит от стадии роста трутовика. Его плодовые тела по классификации микологов относятся к однолетним зимующим. На начальном этапе развития грибы представляют собой каплевидную желтоватую мясистую массу, которая будто бы выдавливается из коры дерева. В таком сочном, тестообразном состоянии гриб обладает нежной консистенцией и является настоящим деликатесом.

Следующая стадия роста — тоже вполне пригодный гриб. Цвет таких грибов яркий и насыщенный, ближе к оранжевому. Шляпка с волнообразными краями составляет от 10 до 40 см, вес одного трутовика может достигать 10 кг, а то и больше. Тело гриба покрыто маленьким пушком. Он становится более плотным и по консистенции напоминает резину. На вкус это не влияет, но в пищу используются уже только верхние части плодовых тел.

Со временем грибы будто выгорают и приобретают светло-желтые оттенки. Молодой гриб мягкий и влажный на ощупь, старый — сухой. Последняя стадия — это совершенно непригодный по вкусовым качествам и консистенции гриб. Кроме того, за счет накопления токсинов он начинает издавать специфический неприятный запах.

Приятные на вкус плодовые тела широко используются в кулинарии. Серно-желтый трутовик содержит каротиноиды, богат ненасыщенными жирными кислотами, а также соединениями, обладающими антивирусной, антимикробной и антиоксидантной активностью.

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