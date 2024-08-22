Армия РФ в панике: СМИ узнали о масштабном провале россиян в Курской области 22.08.2024, 11:48

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ВСУ закрывают капкан.

Армия Украины продолжает закрывать капкан, который позволит взять в плен крупную группировку российской армии в Курской области.

Хорошо спланированная операция ВСУ отрезала россиян от линий снабжения после того, как украинцы подорвали три крупных моста через реку Сейм.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal, раскрывая масштаб операции украинской армии.

В материале отмечается, что российские военные собирают понтонные мосты, чтобы попытаться переправиться через Сейм, однако украинцы разбивают их артиллерией.

Андрей из 44-й артиллерийской бригады ВСУ, которая использует поставленные Западом артиллерийские орудия M777, говорит, что переправа россиян через реку часто осуществляется в панике. Это делает их более уязвимыми для обстрела со стороны Украины. «Русские бросаются туда со всеми людьми, которых могут получить прямо сейчас», — сказал он.

По данным Минобороны РФ, среди этих людей теперь есть морские пехотинцы Черноморского флота, которые обычно базируются далеко на юге, в Крыму. Командование оттягивает подразделение с украинского фронта, пытаясь сдержать ВСУ. Украинские солдаты говорят, что это вряд ли поможет российским подразделениям, отрезанным от линий снабжения в районе реки Сейм.

«Теперь, когда мы взорвали три их моста, вопрос времени, когда этот карман закроется для них», — сказал командир разведывательного подразделения 14-го полка с позывным «Хорват».

В Сумах дороги забиты военными машинами, которые используются для переброски в Курскую область грузов, включая продовольствие и топливо для войск. Они также везут генераторы, так как из-за повреждения инфраструктуры в Курской области нет электричества.

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