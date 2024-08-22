Хакеры ГУР сломали российское телевидение и показали правду войны 1 22.08.2024, 11:58

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Ряд каналов были вынуждены прекратить вещание.

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны атаковали ряд телеканалов России. По российскому телевидению показали правдивые видео о войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.

Как сообщают источники РБК-Украина в украинской разведке, видео от ГУР было трижды продемонстрировано в прайм-тайм телеканалов «Первоуральское ТВ», «Евразия 360», «Евразия. Первый канал» и других. Часть атакованных каналов входят в медиахолдинг тамошнего олигарха Андрея Комарова.

Российские специалисты по кибербезопасности пытались исправить ситуацию. Однако из-за их действий была прекращена трансляция сразу девяти российских телеканалов, а именно «Евразия 360», «Евразия Первый канал», «Первоуральск ТВ», «Луганск 24», «Первый республиканский», «СпБ», «Оплот», ТВ- 3 и «Первый российский».

Источники отмечают, что это не помешало киберспециалистам ГУР в сохранении доступа к серверам телекомпаний.

Следовательно, ряд телеканалов были вынуждены прекратить вещание на длительное время с момента совершения атаки. Об этом свидетельствуют и публичные обращения к телезрителям.

На утро 22 августа только телеканал «Евразия 360» и ТВ-3 частично возобновили свою работу. Вещание других каналов остается заблокированным.

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