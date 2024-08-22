«Страшно красиво»: белорусы поделились видео многочисленных молний в Минске

«Страшно красиво»: белорусы поделились видео многочисленных молний в Минске2
- 22.08.2024, 11:57
- 3,108
Опасное явление запечатлели многочисленные очевидцы.
Вчера вечером в столице прогремели многочисленные раскаты грома и молний. Одним белорусам повезло застать все это дома, а другим, судя по фото и видео, приходилось надеяться на чудо и ждать транспорта, чтобы добраться домой. Так или иначе, явление это хоть и опасное, зато красивое.
Сайт Telegraf.news предлагает посмотреть, как вчера его запечатлели минчане.