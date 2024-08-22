В Минске закрыли станцию метро «Площадь Победы» 3 22.08.2024, 12:10

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Вероятно, из-за высокого гостя из Китая.

В Минске в четверг, 22 августа, закрыли станцию метро «Площадь Победы» и остановки автобусов вблизи нее. По-видимому, это связано с визитом в столицу премьера Государственного совета КНР Ли Цяна.

«В связи с проведением торжественного мероприятия 22 августа в 11.01 полностью закрыта для пассажиров станция метро «Площадь Победы», — сообщили в Минском метрополитене.

Поезда некоторое время будут следовать без остановки на этой станции.

До этого, в 8.30, закрыли выход на площадь — тоже «в связи с проведением торжественного мероприятия».

А в «Минсктрансе» сообщили, что с 08.20 по той же причине автобусы едут без остановки у площади Победы. Это касается маршрутов № 18, 26, 39 в направлении ДС «Восточная», автобусов № 100, 111 и троллейбуса № 22 в обоих направлениях.

Видимо, дело в том, что в Минск приехал премьер Государственного совета КНР Ли Цян, который в четверг встретится с Александром Лукашенко. В дни визитов высоких зарубежных делегаций, как правило, проводится возложение венков к монументу на площади Победы.

Обновлено. В 11.30 автобусы начали останавливаться в районе площади. А в 11.38 станция метро «Площадь Победы» полностью открыта для пассажиров и работает в штатном режиме.

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