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В Осиповичах дерзко ограбили пункт выдачи заказов

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  • 22.08.2024, 12:22
  • 4,116
В Осиповичах дерзко ограбили пункт выдачи заказов

Сейф вырвали с «мясом».

В Осиповичах произошла дерзкая кража сейфа с деньгами из пункта выдачи заказов, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз. Преступник, скрывая лицо, вытащил металлический ящик и увез его на автомобиле.

Инцидент произошел в конце июля, когда утром сотрудники обнаружили пропажу сейфа, в котором находилось около 12 тысяч рублей, и незамедлительно обратились в милицию.

Как выяснилось, злоумышленник скрыл лицо под шапкой и шарфом. Проникнув в здание через отжатое окно, он сломал столешницу, под которой находился сейф, и, загрузив его в автомобиль, скрылся в неизвестном направлении.

На месте преступления были обнаружены следы обуви, орудия взлома и другие улики. В результате экспертных исследований удалось установить, что преступление совершил 41-летний местный житель, ранее судимый.

Он признался в краже и показал место на берегу реки, где избавился от сейфа. Мужчину арестовали, а при обыске его жилища нашли орудие преступления, что подтвердило результаты трасологической экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.

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