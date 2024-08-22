Forbes: ВСУ изолировали часть Курской области и готовятся к следующему шагу 22.08.2024, 12:26

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Российские войска в «котле» отрезаны от снабжения.

Украинские вооруженные силы в Курской области взорвали все три моста через реку Сейм, изолировав в результате около 300 миль территории и отрезав находящиеся там российские подразделения от основных сил.

Как пишет Forbes, с 16 по 21 августа ВСУ уничтожили три моста - в Глушково, Званном и Карыже. Россияне попытались наладить временные понтонные переправы, однако ВСУ не дали им этого сделать - украинские беспилотники перехватили некоторые из мостов, когда они еще находились в пути, а ракеты M30/31 обстреляли один из понтонов «сотнями гранат-бомб», пишет Forbes.

В результате за шесть дней речной кампании огромный участок Курской области - и все российские войска, находящиеся там, - фактически отрезан от сухопутных поставок и подкреплений.

«То, что украинцы так решительно настроены изолировать Курскую область слева от Сейма, является сильным сигналом к тому, что их следующим шагом может стать наземная атака через Сейм в тот регион, который они только что изолировали», - пишет Forbes.

По данным украинского Центра оборонных стратегий, ВСУ стремятся «опередить противника в оперативном развертывании сил на этом направлении», и ключевым моментом является уничтожение мостов. Россияне больше не могут легко добраться в эту часть Курской области, в отличие от украинцев, которые могут попасть в этот район, пересекая границу.

И россияне также не могут пополнить запасы и укрепить свои войска между Сеймом и границей с помощью поставок по воздуху - украинцы сделали небо над Курской областью крайне «неблагоприятным» для российских вертолетов, сбив несколько из них с момента начала вторжения 6 августа.

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