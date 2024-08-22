Польский ультиматум для белорусского режима работает 3 22.08.2024, 12:29

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Количество нелегалов на границе упало почти на 70%.

За 70 дней работы буферной зоны на границе с Беларусью количество попыток нелегального проникновения на территорию Польши сократилось почти на 70%, сообщает пресс-служба правительства.

С 13 июня этого года зафиксировано 4.276 таких попыток, а с 5 апреля по 12 июня — более 13.675, говорится в сообщении. С начала действия буферной зоны задержано 230 курьеров, незаконно переправлявших мигрантов.

По данным правительства, с 13 июня в обеспечении безопасности границы Польши с Беларусью задействовано более 17 тыс. полицейских, около 5,5 тыс. солдат.

Отметим, 22 июля замминистра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что Варшава настаивает на трех моментах — прекращении миграционного кризиса на границе, выдаче обвиняемого в убийстве польского солдата и освобождении заключенных поляков, среди которых журналист Анджей Почобут.

В случае невыполнения этих условий польские власти угрожают закрытием границ, о чем недавно напомнил глава МИД Польши Радослав Сикорский, отметив, что «белорусский режим может не оставить другой возможности». Польша уже времененно замедляла транзит на границе под предлогом более тщательных проверок в терминале в Малашевичах.

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