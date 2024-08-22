Градус фарса Станислав Кучер

22.08.2024, 12:34

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Станислав Кучер

Каждый новый день обогащает это треш-реалити-шоу новыми кадрами.

В очередной раз фантазии самых безбашенных кинематографистов не успевают за виражами сюжета, который разворачивается в реальности. Нет таких грибов в природе. Впрочем, нечто похожее могли констатировать наши предки и в 17-м, и в 39-м, и в 91-м годах прошлого века.

Особенность нынешнего момента - градус фарса, масштаб карикатуры (частично писал об этом). Догадываюсь, как рвутся сейчас души засунувших свой талант ниже пояса сценаристов камеди клаб. Любопытно, они хотя бы на своих стометровых кухнях, в узком кругу отцов-основателей, делятся фантазиями о том, как бы «отработали» жизнь, если б им разрешили? Ау, гарики, как вам там?

Каждый новый день обогащает это треш-риэлити-шоу новыми кадрами, которые хоть сейчас в золотой фонд абсурда. Гробовщик из Питера материт своих сограждан и призывает их рыть окопы. Еще вчера крестившийся и целовавший букет гарант сегодня прикладывается к Корану и с перевернутыми наушниками на голове любуется бегающим по тиру упитанным подростком. Ставшая истовой патриоткой «Красная шапочка» публикует видео завывания воздушной тревоги в Курске и сожаления о том, что такую «колыбельную» пока не слышат в Москве. Российские военкоры «разоблачают» планы Киева провести референдум о вхождении Курской области в состав Украины. Чувак с внешностью вожатого гитлерюгенд объявляет концертный тур по России с программой «Победа». И это далеко не все «кадры», и неделя еще не закончилось. На их фоне островком стабильности и логики выглядит только Маргарита Симоньян, но, чует мое сердце, там тоже скоро рванет.

Любое кино, снятое в будущем, будет слабее этого настоящего. Я уже читал пару киносценариев мастеров, пытавшихся отрефлексировать происходящее. Выдающиеся работы, очень талантливые - но их хочется переписать уже через месяц. Чтобы обогнать, или хотя бы сделать нечто достойное реальности, потребуется парадигмальный сдвиг в сознании или революция в фармакологии. И любая шутка, любая издевка тоже будет слабее. Так что на самом деле я выше погорячился: ребята из камеди могут продолжать отыгрываться на вечно востребованной советским человеком бытовухе. Они давно заняли нишу «Аншлага», над которым когда-то потешались.

Станислав Кучер, Telegram

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