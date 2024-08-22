Возле Крымского моста появился загадочный объект 2 22.08.2024, 12:37

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В ВМС Украины предположили, что строят оккупанты.

Мониторинговые каналы сообщили, что россияне вдоль Крымского моста обустраивают какое-то сооружение, которое напоминает именно мост. Представитель Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук сказал, что удивлен этим строительством, но предположил, что назначение «загадочного» объекта - дублирование путепровода.

«На самом деле немножко вызывает недоумение вообще сооружение этого объекта. Возможно они собираются частично продублировать Крымский мост - пока это лишь предположение», - сказал в эфире телемарафона Дмитрий Плетенчук.

Он пояснил, что предположение сделал из-за того, что эта «загадочная» конструкция не является фундаментальной, а сам незаконно построенный Крымский мост все время под потенциальной угрозой ударов ВСУ. При этом надо учесть приближение сезона штормов, определенные погодные условия в Керченском проливе, которые начинаются обычно с середины осени.

«На самом деле вопросов у нас больше чем ответов относительно назначения этой очередной незаконной пристройки», - сказал Плетенчук.

Он добавил, оккупанты не могут рассчитывать на полноценное функционирование Крымского моста, как с технической точки зрения, так и из-за опасности. В частности, из-за после повреждений путепровода (после атак ВСУ) оккупанты не могут использовать его железнодорожную часть.

«Если автомобильную часть они меняли после повреждений - это было относительно не сложно, то с железной дорогой - ситуация сложнее. А часть по безопасности это то, что в случае воздушной тревоги, любых угроз, мост перекрывается. И сам способ контроля и пропуска через мост добавляет достаточно много дискомфорта в отдых нелегальных туристов... В любом случае постоянно продолжается работа и в какой-то момент этот объект прекратит свое существование», - сказал Плетенчук.

Он также рассказал о боновых заграждениях в районе Крыма, которых там как минимум два, но все их можно считать «одной линией». Как рассказал спикер, оккупанты время от времени меняются какие-то технические характеристики этих заграждений, что-то достраивают и тому подобное. Но в любом случае, по словам военного, проход остается открытым, потому что оккупанты осуществляют там судоходство.

Плетенчук напомнил, что оно является незаконным, потому что эта часть акватории Черного моря является территориальными водами Украины, которая из-за вторжения РФ официально объявила ее закрытой. «Однако они не могут закрыть Азовское море с юга - там есть порты, в частности оккупированные порты в Мариуполе и Бердянске (их используют оккупанты - ред.)», - рассказал Плетенчук.

В то же время по его словам, ситуация в Черном и Азовском морях остается стабильной. Уже не первый день в акватории отсутствуют корабли противника, по состоянию на сейчас его боеспособные единицы находятся в пункте базирования «Новороссийск» (РФ). Периодически захватчики выводят в море подводные корабли - и эта динамика уже стала, длительная. Межбазовые переходы противника не наблюдаются уже давно.

«Большая часть Черного моря, которая освобождена от россиян, остается серой зоной - несмотря на то, что там отсутствует корабельно-катерная составляющая противника, его авиация там продолжает работать. Например, на западном и южном побережье Крыма до сих пор в воздухе доминирует вражеская авиация. Это временное явление, но ситуация тоже стала», - сказал Плетенчук.

Он уточнил, что северная часть Крыма и в районе южной материковой части полуострова активно действует разведывательная авиация РФ.

Кроме того, представитель ВМС ВСУ рассказал о ситуации на Кинбурнской косе.

«Там небольшое количество населенных пунктов, они разбросаны по косе, там несколько локаций «в одну улицу». Конечно они (оккупанты - ред.) пытаются использовать всю имеющуюся гражданскую инфраструктуру...», - пояснил он.

Эта коса - очень важный объект, как для ВСУ, так и для врага. С нее можно контролировать Днепровско-Бугский лиман и выходы из портов Николаевщины. Также враг с косы наносит удары по южной части Николаева и Херсонской области.

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