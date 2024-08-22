Глубоко в недрах Земли нашли тайник с алмазами 4 22.08.2024, 12:40

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В нем более квадриллиона тонн камней.

Новое исследование Массачусетского технологического института показало, что в недрах Земли может быть спрятано более квадриллиона тонн алмазов, пишет SciTechDaily.

Правда, такое открытие вряд ли сможет вызвать алмазную лихорадку. Как оказалось, драгоценные камни заперты на глубине более чем 160 км, что остается недостижимой глубиной для любой буровой установки.

Суперглубокий тайник с алмазами, по мнению ученых, располагается в кратонных корнях – это самый древние неподвижные участки породы. Они располагаются под центральными частями большинства континентальных плит. Картоны имеют форму перевернутых гор и могут достигать глубины в 200 км, проходя через земную кору и мантию. Такие самые глубокие кратоны ученые называют «корнями».

В ходе исследования выяснилось, что кратонные корни могут содержать 1-2% алмазов. Если учесть объем кратонных корней в Земле, то это значит, что около квадриллиона тонн алмазов спрятаны в этих древних породах, на глубине от 140 до 240 км под поверхностью.

«Наши данные показывают, что алмазы не такие уж и редкие минералы, с геологической точки зрения они достаточно распространены. Мы не можем до них добраться, но их количество превышает даже самые смелые догадки», — говорит научный сотрудник кафедры наук о Земле, атмосфере и планетах Массачусетского технологического института Ульрих Фол.

Ученые пришли к такому выводу проанализировав аномалию в сейсмических данных. По сути, это звуковые волны, которые проходят через всю Землю и вызваны они землетрясениями, цунами, взрывами и другими источниками. Различия в скорости и интенсивности звуковых волн, проходящих через планету, показывают ученым, что находится под поверхностью.

Благодаря сейсмическим данным, ученые могут понять, как выглядит внутренняя часть Земли. На скорость звуковых волн влияют такие факторы как температура, плотность и состав породы.

Во время картирования недр Земли исследователи обнаружили аномалию: звуковые волны значительно ускорялись, проходя через корни кратонов. Эти участки холоднее и менее плотные, чем окружающая мантия, но все же не настолько, чтобы звук по ним проходил так быстро.

«Алмазы особенные во многих отношениях. Одной из его особенностей является то, что скорость звука в алмазе вырастает более чем в два раза, чем в породах верхней мантии Земли», — подчеркивают исследователи.

Подсчеты ученых показали, что 1-2% алмазов в «корнях» Земли будет достаточно для того, чтобы скорость звука была именно такой, как в обнаруженной аномалии.

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