«Кто не может, помирает на берегу»: в Алтайском крае россияне на лодке плавают в больницу 3 22.08.2024, 12:42

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Видеофакт.

В Шелаболихинском районе Алтайского края люди вынуждены сами придумывать, как пересечь реку, чтобы получить медпомощь. В селе есть медпункт, но по словам местных, работать там некому, сообщает ASTRA.

«Сейчас пешком пройти надо почти километр, чтобы добраться до лодки, чтобы там кто-то смог перевезти — за тысячу рублей. А кто не может, помирает на берегу, как мой отчим умер в прошлом апреле. Вышел сюда, упал и умер. И забрать его даже МЧС отсюда не могли. Кое-как увезли его в больницу в морг. А как рожать женщинам? Дети маленькие болеют. Село-то не маленькое», — рассказала автор видео.

По ее словам, по-человечески перебраться через реку можно только зимой.

«Вот мы идем сейчас на Обь, и нас по очереди будут перевозить на лодке. А с берега если никто не встретит, то люди вынуждены шагать пешком 12 километров до деревни», — добавила она.

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