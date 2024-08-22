Очередь автобусов на выезд из Беларуси в Польшу увеличилась 22.08.2024, 12:48

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Побит новый рекорд.

Количество автобусов на белорусско-польской границе побило новый рекорд. По данным Госпогранкомитета, на 12:00 22 августа на выезд скопилось 108. С легковыми машинами, судя по статистике, ситуация не лучше.

Днем ранее ситуация была несколько иная. Так, на 10:00 21 августа количество автобусов сократилось с 92 до 65. Однако к вечеру достигла сотни.

Уже на утро 22 августа на границе в Польшу скопилось 108 автобусов.

Что касается легковых автомобилей, то на 12:00 22 августа выехать из Беларуси в Польшу пытались 480 машин. Грузовиков скопилось около 600.

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