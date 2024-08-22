ВСУ заняли еще один населенный пункт в Курской области 22.08.2024, 12:51

2,254

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинские военные захватили еще один населенный пункт в Курской области (Российская Федерация). Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского 22 августа.

Президент Украины рассказал, что посетил приграничье Сумской области и провел совещание с начальником ОВА и главнокомандующим Сырским.

По словам Зеленского, Сырский доложил об оперативной обстановке во всех районах активных действий, в том числе и на самых жестких направлениях фронта. Кроме этого, он рассказал о шагах по усилению обороны на Торецком и Покровском направлениях.

«В определенных районах Курской области под контролем Украины еще один населенный пункт, и имеем пополнение обменного фонда», — сказал Владимир Зеленский.

В свою очередь начальник Сумской ОГА доложил о ситуации в регионе после начала Курской операции. Так, наблюдается уменьшение обстрелов из ствольного оружия и количества жертв среди гражданского населения.

Отдельное внимание было уделено координации действий между военными, полицией и ГСЧС в приграничье, а именно для организации гуманитарных конвоев в определенные районы Курской области.

Главнокомандующий Александр Сырский также рассказал о совещании с президентом Зеленским, руководителем ОП Андреем Ермаком и начальником Сумской ОГА.

«Доложил об оперативной обстановке во всех районах активных действий. Сообщил о шагах по усилению обороны на Торецком и Покровском направлениях. В определенных районах Курской области под контролем Украины еще один населенный пункт, и имеем пополнение обменного фонда», — подчеркнул Сырский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com