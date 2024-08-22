ВСУ заняли еще один населенный пункт в Курской области
- 22.08.2024, 12:51
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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Украинские военные захватили еще один населенный пункт в Курской области (Российская Федерация). Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского 22 августа.
Президент Украины рассказал, что посетил приграничье Сумской области и провел совещание с начальником ОВА и главнокомандующим Сырским.
По словам Зеленского, Сырский доложил об оперативной обстановке во всех районах активных действий, в том числе и на самых жестких направлениях фронта. Кроме этого, он рассказал о шагах по усилению обороны на Торецком и Покровском направлениях.
«В определенных районах Курской области под контролем Украины еще один населенный пункт, и имеем пополнение обменного фонда», — сказал Владимир Зеленский.
В свою очередь начальник Сумской ОГА доложил о ситуации в регионе после начала Курской операции. Так, наблюдается уменьшение обстрелов из ствольного оружия и количества жертв среди гражданского населения.
Отдельное внимание было уделено координации действий между военными, полицией и ГСЧС в приграничье, а именно для организации гуманитарных конвоев в определенные районы Курской области.
Главнокомандующий Александр Сырский также рассказал о совещании с президентом Зеленским, руководителем ОП Андреем Ермаком и начальником Сумской ОГА.
«Доложил об оперативной обстановке во всех районах активных действий. Сообщил о шагах по усилению обороны на Торецком и Покровском направлениях. В определенных районах Курской области под контролем Украины еще один населенный пункт, и имеем пополнение обменного фонда», — подчеркнул Сырский.