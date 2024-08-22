Турист показал белорусский агрогородок-призрак

Турист показал белорусский агрогородок-призрак4
- 22.08.2024, 12:56
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Настоящий памятник безхозяйственности режима Лукашенко.
В TikTok появилось видео из белорусского агрогородка-призрака.
На ролике — кварталы недостроенных домов, заброшенный детский садик.
«Такие памятники коррупции и бесхозяйственности режима Лукашенко «украшают» всю Беларусь. Проводимая с 2005 года кампания по строительству полутора тысяч агрогородков по всей стране стала почвой для невиданного распила и разбазаривания народных денег.
Городки строились не там, где в них была необходимость, а там, где крепким хозяйственникам было удобнее разворовывать. Качество строительства было ужасное, люди мерзли, годами были лишены бытовых удобств. Жители поселений не могут найти нормальную работу с достойной оплатой», — прокомментировал видео читатель сайта Charter97.org