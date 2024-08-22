Россия выводит войска из Бердянского района 1 22.08.2024, 12:56

4,212

Скорее всего, перебрасывают в Курскую область.

Оккупационную армию РФ выводят из некоторых населенных пунктов временно оккупированного Бердянского района. Местные власти связывают такое решение с необходимостью перебрасывать войска на территорию Курской области.

Как рассказал в эфире телеканала FREEДОМ заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, еще с 4-5 дня Курской операции россияне начали выводить военный контингент с временно оккупированных территорий.

«В некоторых населенных пунктах, в некоторых селах местные сообщали, что снялся весь абсолютно контингент, который занимал село, то есть личный состав там исчислялся, допустим, в сотнях, и не стало абсолютно никого. То есть людей это очень приятно удивило. И тенденция такая продолжалась», - сказал он.

Украинский чиновник пояснил, что речь идет о тыле, где были сосредоточены войска врага для отправки на фронт в Запорожской и Донецкой областях. Однако планы теперь изменились и они направятся оборонять Курскую область.

«Однозначно и очевидно, что тенденция такова, что войска с разным интервалом, с разной скоростью, но оставляют практически поочередно всю территорию оккупированной Запорожской области. Бердянский район тому четкое подтверждение», - добавил Дудукалов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com