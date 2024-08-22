Россия выводит войска из Бердянского района

Россия выводит войска из Бердянского района1
- 22.08.2024, 12:56
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Скорее всего, перебрасывают в Курскую область.
Оккупационную армию РФ выводят из некоторых населенных пунктов временно оккупированного Бердянского района. Местные власти связывают такое решение с необходимостью перебрасывать войска на территорию Курской области.
Как рассказал в эфире телеканала FREEДОМ заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов, еще с 4-5 дня Курской операции россияне начали выводить военный контингент с временно оккупированных территорий.
«В некоторых населенных пунктах, в некоторых селах местные сообщали, что снялся весь абсолютно контингент, который занимал село, то есть личный состав там исчислялся, допустим, в сотнях, и не стало абсолютно никого. То есть людей это очень приятно удивило. И тенденция такая продолжалась», - сказал он.
Украинский чиновник пояснил, что речь идет о тыле, где были сосредоточены войска врага для отправки на фронт в Запорожской и Донецкой областях. Однако планы теперь изменились и они направятся оборонять Курскую область.
«Однозначно и очевидно, что тенденция такова, что войска с разным интервалом, с разной скоростью, но оставляют практически поочередно всю территорию оккупированной Запорожской области. Бердянский район тому четкое подтверждение», - добавил Дудукалов.