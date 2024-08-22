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«Лукашенко заигрался»

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  • 22.08.2024, 13:00
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«Лукашенко заигрался»
Ли Цян

Визит китайского премьера ничего хорошего белорусскому диктатору не сулит.

В Минске готовятся к визиту премьера Госсовета КНР Ли Цяна. Визит планируется 22-23 августа, в Беларусь он прилетит сразу после официального визита в РФ.

«Лукашисты будут стараться раскрутить это событие как невиданный успех их дипломатии, прорыв в международной изоляции. Попробуют выпросить у Китая денег.

Надежды лукашистов на китайскую помощь напрасны. Курский прорыв ВСУ окончательно показал, что силой Украину не захватить. Китайская торговля продолжает страдать из-за нарушения логистики и санкций, наложенных на режимы. Прервался основной маршрут китайского «Одного пояса – одного пути» в Европу.

Китайские компании вынуждены сокращать торговлю с РФ и Беларусью, опасаясь попасть под санкции Запада.

Лукашенко заигрался в противостоянии с Западом, не выполняет основную наложенную на него Китаем функцию, быть стабильным перевалочным пунктом.

Китай потребует от диктаторов идти на уступки для скорейшего примирения с Украиной и Западом», — поделился своим мнением читатель сайта Charter97.org.

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