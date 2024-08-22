«Лукашенко заигрался»3
- 22.08.2024, 13:00
- 4,900
Визит китайского премьера ничего хорошего белорусскому диктатору не сулит.
В Минске готовятся к визиту премьера Госсовета КНР Ли Цяна. Визит планируется 22-23 августа, в Беларусь он прилетит сразу после официального визита в РФ.
«Лукашисты будут стараться раскрутить это событие как невиданный успех их дипломатии, прорыв в международной изоляции. Попробуют выпросить у Китая денег.
Надежды лукашистов на китайскую помощь напрасны. Курский прорыв ВСУ окончательно показал, что силой Украину не захватить. Китайская торговля продолжает страдать из-за нарушения логистики и санкций, наложенных на режимы. Прервался основной маршрут китайского «Одного пояса – одного пути» в Европу.
Китайские компании вынуждены сокращать торговлю с РФ и Беларусью, опасаясь попасть под санкции Запада.
Лукашенко заигрался в противостоянии с Западом, не выполняет основную наложенную на него Китаем функцию, быть стабильным перевалочным пунктом.
Китай потребует от диктаторов идти на уступки для скорейшего примирения с Украиной и Западом», — поделился своим мнением читатель сайта Charter97.org.