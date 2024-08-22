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Прилетов могло быть несколько: новые детали атаки на аэродром «Мариновка» в РФ

  • 22.08.2024, 13:05
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Прилетов могло быть несколько: новые детали атаки на аэродром «Мариновка» в РФ

Поражены стоянка самолетов и склады с КАБами.

Во время дроновой атаки по военному аэродрому «Мариновка» в Волгоградской области России была повреждена стоянка самолетов. В результате нескольких прилетов вспыхнули пожары.

Спутники НАСА зафиксировали три очага возгорания на территории аэродрома. РосСМИ публикуют фото и видео из «Мариновки».

Судя по снимкам, один из пожаров вспыхнул на технической позиции подготовки самолетов (ТППЧ) – площадке, где стоят борта. Еще один – севернее, на территории, где расположены, в частности, резервуары. Третий центр возгорания – на территории, где проходит рулежная дорожка аэродрома.

Как пишут медиа, на 21 августа на ТППС стояли истребители Су-30/34 в количестве 3-5 единиц. Предварительно, их передислоцировали с аэродрома «Морозовск» после многочисленных атак.

Из собственных источников OBOZ.UA стало известно, что СБУ и ССО на аэродроме Мариновка поразили склады с КАБами и топливом. Указанный аэродром враг активно использует для бомбардировок линии фронта в Украине.

Местные жители всю ночь и утро слушали, как взрываются склады с авиационными КАБами, боекомплектом и горюче-смазочными материалами. Над территорией аэродрома поднимались столбы черного дыма и звучала мощная детонация.

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