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В Беларуси задержали лидеров «православно-имперской» секты

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  • 22.08.2024, 13:08
  • 3,346
В Беларуси задержали лидеров «православно-имперской» секты

Здание брали штурмом.

Сотрудники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке отрядов спецназначения внутренних войск и бойцов ОМОНа в разных регионах задержали 11 человек — лидеров и активных функционеров международной секты, которые отвечали за работу белорусской ячейки, сообщает МВД.

Вчера стало известно, что община «Русская православная церковь — царская империя» признана экстремистским формированием.

В Беларуси организация действовала с мая прошлого года и насчитывает около 50 сторонников, сообщает МВД.

Все они отказались от документов и ценностей в пользу общины, будучи уверенными, что это православная церковь.

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