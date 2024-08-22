В Беларуси задержали лидеров «православно-имперской» секты

В Беларуси задержали лидеров «православно-имперской» секты2
- 22.08.2024, 13:08
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Здание брали штурмом.
Сотрудники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке отрядов спецназначения внутренних войск и бойцов ОМОНа в разных регионах задержали 11 человек — лидеров и активных функционеров международной секты, которые отвечали за работу белорусской ячейки, сообщает МВД.
Вчера стало известно, что община «Русская православная церковь — царская империя» признана экстремистским формированием.
В Беларуси организация действовала с мая прошлого года и насчитывает около 50 сторонников, сообщает МВД.
Все они отказались от документов и ценностей в пользу общины, будучи уверенными, что это православная церковь.