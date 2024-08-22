закрыть
22 августа 2024, четверг, 13:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Обычный белорусский мужик за 50 не будет готов отдать за стрижку 20–30 баксов»

  • 22.08.2024, 13:19
  • 1,126
«Обычный белорусский мужик за 50 не будет готов отдать за стрижку 20–30 баксов»

Белорус открыл барбершоп в Варшаве и рассказал, в чем разница с Минском.

«Не понимаю, почему это так веселит поляков, но, когда они приходят к нам в барбершоп на улице Mińska и узнают, что я из Минска, это производит фурор», – рассказывает Никита.

Сайт CityDog.io уже писал про парня в далеком 2018-м: тогда он активно ездил по миру учиться барберскому мастерству и даже летал стричь постоянного клиента в Монако. Сегодня у Никиты собственный барбершоп в Варшаве – в очень необычном месте.

О годах в Беларуси: «Тогда я видел тут очень много возможностей»

– До того как началась «корона», я успел активно поездить по миру и поучиться профессии в разных странах, – рассказывает Никита. – Китай, Польша, Нидерланды, Португалия, Россия, Германия – там я учился, работал, посещал выставки и конкурсы. В последние годы до эмиграции был управляющим в минском барбершопе.

Почему я уехал? Честно говоря, всегда подумывал об этом, но мне не хватало толчка, чтобы сделать шаг вперед. Я восхищался людьми, которые переезжали еще до всей этой массовой волны, – у меня было достаточно таких и среди друзей, и среди клиентов. Я и сам успел поработать в других странах, у меня были хорошие предложения из Польши и Германии; но, наверное, в силу возраста и каких-то иллюзий, что у меня и здесь все хорошо, я оставался.

Конечно, я никак не мог узнать, как дальше сложится жизнь, но если бы принял решение тогда, то уже был бы с польским паспортом (смеется). С другой стороны, вторая половина 2010-х была рассветом Беларуси: стали появляться новые заведения, модные люди, пришли крупные торговые бренды – и у барбершопов тоже начался взлет. Это были легендарные годы, и тогда я видел тут очень много возможностей – но сейчас у меня их гораздо больше.

О перерыве в барберстве: «В айтишке в то время был кризис, но у меня получилось»

– Я уехал в первые дни войны: тучи сгущались, никто не мог предсказать, как всё обернется для белорусов, и я решил, что пора. Когда всё началось, я находился в Испании: принял решение за один день, прилетел на последнем самолете, забрал жену и собак и уехал.

Мы решили жить в Валенсии, и моя барберская карьера на время встала на паузу. Чтобы работать в Испании, нужно разрешение, за этим серьезно следят. Меня звали к себе местные ребята, но мы решили не рисковать. Так что на время я переквалифицировался: еще находясь в Минске, я начал изучать 3D-графику для создания персонажей в геймдеве и решил попробовать себя в этом.

В айтишке в то время был кризис: джуны и сейчас никому особо не нужны, а тогда многие потеряли работу и стали искать новую уже с большим опытом, было совсем тяжело. Но все же у меня получилось. Это был полезный и увлекательный опыт, однако сидеть целыми днями перед компьютером мне не подошло. Я люблю общаться с людьми, а тут всегда был сам по себе – и это оказалось для меня достаточно сложно.

О том, как открывал свой бизнес в Польше: «Если в Беларуси приходилось обивать пороги, здесь достаточно было открыть компьютер»

– По итогу мы решили перебраться в Польшу – тут все-таки проще. Это было примерно 2,5 года назад. Поработав в IT, я понял, что хочу заниматься тем, что у меня лучше всего получается. К тому же у меня был опыт управления бизнесом около пяти лет, да и в целом я соскучился по сфере. Поэтому почти сразу я решил, что нужно открывать что-то свое.

Первая сложность, с которой я столкнулся, – незнание языка на том уровне, который позволяет решать сложные вопросы. Второй вопрос – это поиск помещения. До многих агентств я просто не мог дозвониться по несколько дней, хотя они сами оставляли объявления.

Я объездил всю Варшаву в поисках именно той локации, которая бы устроила меня, – на это ушло много времени. По итогу мой знакомый посоветовал мне место на улице Минской. Я приехал, посмотрел и понял: оно. Да и само название уже говорило о многом – мне кажется, такие случайности неслучайны.

Следующей проблемой было сделать ремонт в помещении: в Беларуси даже по знакомству не всегда можно найти тех, кто окажет услуги действительно качественно, а тут это было еще сложнее. Да и несмотря на то, что выбор стройматериалов огромный, цены в Польше тоже оказались гораздо более высокими.

Но есть и плюсы: тут, например, открыть бизнес ты можешь не выходя из дома. Если в Беларуси приходилось обивать пороги, чтобы собрать все бумажки, здесь достаточно просто открыть компьютер.

О белорусских названиях и белорусской команде: «Круто иметь с людьми общий бэкграунд и понимать с полуслова»

– Я не знаю, почему это так веселит поляков, но в какой-то момент я понял, что каждый раз, когда рассказываю клиентам, что я сам из Минска и работаю на улице Mińska, это производит фурор. Некоторые буквально смеются взахлеб!

К слову, многие белорусы, которые попадают к нам, с удивлением говорят, что и не знали о существовании такой улицы в Варшаве, – как, впрочем, не знал и я, пока товарищ не подсказал. Зато все хорошо знают про улицу Brzeska – она тут известна как криминальное место, где торгуют запрещенными препаратами. Это улица, где буквально можно снимать криминальные сериалы, – я как-то проезжал мимо, и выглядит это именно так.

Помимо того, что белорусский барбершоп оказался на улице с таким названием, как-то получилось, что и коллектив у нас почти полностью состоит из белорусских ребят из разных городов: Мозыря, Минска и Гродно. С одной стороны, это вышло случайно, а с другой, всё сложилось: круто, когда ты можешь общаться с людьми на одном языке, имеешь с ними общий бэкграунд и понимаешь с полуслова. Есть в этом что-то свое, родное.

О разнице белорусских и польских барбершопов: «В Варшаве до сих пор достаточно мест, где тебе могут не помыть голову»

– Я не могу сказать, кто стрижет лучше – европейские мастера или ребята из Беларуси. Тут всё очень зависит от человека, от его стремления развиваться и от того, с какими людьми он работал. Я знаю тех, кто приходил в сферу, работал месяц, год, два – и как ничего не умел, так и оставался на том же уровне, потому что не тянулся за профессионалами. Есть ребята куда менее скилованные, но готовые учиться и быстро расти – и у них хорошие перспективы.

Что касается барбершопов, в Варшаве до сих пор достаточно мест, где тебе могут не помыть голову, играет плохая музыка, а барберы не стесняются в выражениях или не обращают внимание на клиента. Но это все есть и в Беларуси – зависит от того, насколько компетентно руководство. Чтобы был порядок, за этим надо следить. И не важно, в какой стране.

Часто слышу от ребят из индустрии, что на стрижку во многих польских барбершопах выделяется 35–45 минут. На мой взгляд, это абсолютно неприемлемо: клиент может опоздать, могут быть нестандартные запросы по стрижке – да куча разных нюансов. У нас на стрижку отводится час: этого времени вполне достаточно, чтобы пообщаться, обсудить нюансы и выполнить работу.

О разнице клиентов: «Не думаю, что простой работяга в Минске пойдет в барбершоп»

– Среди наших клиентов процентов 60 – поляки, а остальные – белорусы и украинцы. Чем работа с местными клиентами отличается от того, к чему я в свое время привык в Беларуси? Здесь однозначно гораздо более платежеспособная публика.

Приведу пример: был случай, когда дверь к нам открыл какой-то мужик в грязной одежде, узнал, можно ли подстричься прямо сейчас, сбегал домой, пришел через 10 минут чистенький и рассказал, что работает рядом на стройке, – вот решил стрижку освежить.

К сожалению, я не думаю, что простой работяга в Минске даже заглянул бы в барбершоп: у нас как-то сложилось, что в такие места ходят или молодые парни, или бизнесмены, или айтишники. Обычный мужик за 50 не будет готов отдать за стрижку 20–30 баксов – а здесь это совершенно нормально. Понятно, что и уровень жизни, и зарплаты тут тоже другие, но у нас пока даже нет такой культуры.

Что касается запросов, они плюс-минус везде одинаковы. Конечно, в Польшу тренды приходят чуть быстрее, чем в Беларусь, и у молодежи тут, пожалуй, больше разнообразия в прическах – хотя я так давно не был в Беларуси, что не могу утверждать, что за это время наши ребята тоже не стали смелее.

В целом тут тоже в основном все просят что-то классическое, но, если люди хотят самовыражаться, они это делают. Работник ты ужонда, юрист, менеджер – всем все равно. У меня был клиент – врач, который пришел делать ирокез. Когда я спросил, а не скажут ли ему ничего на работе по поводу такой стрижки, он даже не понял суть вопроса – говорит: «В смысле? А почему кто-то что-то должен сказать?»

Здесь внешний вид – это личное дело каждого. Так что для меня вообще нет странных запросов: я этим занимаюсь давно и умею делать всякое. Хоть в тигра покрашу – недавно, кстати, приходил парень и с такой просьбой.

В общем, интересной работы хватает, и мы намерены развиваться. Хотелось бы и двигаться дальше в Европу, и расширяться в Польше – есть мысли открыть здесь сеть. Это только начало, а дальше, уверен, будет больше и круче.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер
Сильный удар по режиму Путина
Сильный удар по режиму Путина Аббас Галлямов
Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников
Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип