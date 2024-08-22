«Обычный белорусский мужик за 50 не будет готов отдать за стрижку 20–30 баксов» 22.08.2024, 13:19

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Белорус открыл барбершоп в Варшаве и рассказал, в чем разница с Минском.

«Не понимаю, почему это так веселит поляков, но, когда они приходят к нам в барбершоп на улице Mińska и узнают, что я из Минска, это производит фурор», – рассказывает Никита.

Сайт CityDog.io уже писал про парня в далеком 2018-м: тогда он активно ездил по миру учиться барберскому мастерству и даже летал стричь постоянного клиента в Монако. Сегодня у Никиты собственный барбершоп в Варшаве – в очень необычном месте.

О годах в Беларуси: «Тогда я видел тут очень много возможностей»

– До того как началась «корона», я успел активно поездить по миру и поучиться профессии в разных странах, – рассказывает Никита. – Китай, Польша, Нидерланды, Португалия, Россия, Германия – там я учился, работал, посещал выставки и конкурсы. В последние годы до эмиграции был управляющим в минском барбершопе.

Почему я уехал? Честно говоря, всегда подумывал об этом, но мне не хватало толчка, чтобы сделать шаг вперед. Я восхищался людьми, которые переезжали еще до всей этой массовой волны, – у меня было достаточно таких и среди друзей, и среди клиентов. Я и сам успел поработать в других странах, у меня были хорошие предложения из Польши и Германии; но, наверное, в силу возраста и каких-то иллюзий, что у меня и здесь все хорошо, я оставался.

Конечно, я никак не мог узнать, как дальше сложится жизнь, но если бы принял решение тогда, то уже был бы с польским паспортом (смеется). С другой стороны, вторая половина 2010-х была рассветом Беларуси: стали появляться новые заведения, модные люди, пришли крупные торговые бренды – и у барбершопов тоже начался взлет. Это были легендарные годы, и тогда я видел тут очень много возможностей – но сейчас у меня их гораздо больше.

О перерыве в барберстве: «В айтишке в то время был кризис, но у меня получилось»

– Я уехал в первые дни войны: тучи сгущались, никто не мог предсказать, как всё обернется для белорусов, и я решил, что пора. Когда всё началось, я находился в Испании: принял решение за один день, прилетел на последнем самолете, забрал жену и собак и уехал.

Мы решили жить в Валенсии, и моя барберская карьера на время встала на паузу. Чтобы работать в Испании, нужно разрешение, за этим серьезно следят. Меня звали к себе местные ребята, но мы решили не рисковать. Так что на время я переквалифицировался: еще находясь в Минске, я начал изучать 3D-графику для создания персонажей в геймдеве и решил попробовать себя в этом.

В айтишке в то время был кризис: джуны и сейчас никому особо не нужны, а тогда многие потеряли работу и стали искать новую уже с большим опытом, было совсем тяжело. Но все же у меня получилось. Это был полезный и увлекательный опыт, однако сидеть целыми днями перед компьютером мне не подошло. Я люблю общаться с людьми, а тут всегда был сам по себе – и это оказалось для меня достаточно сложно.

О том, как открывал свой бизнес в Польше: «Если в Беларуси приходилось обивать пороги, здесь достаточно было открыть компьютер»

– По итогу мы решили перебраться в Польшу – тут все-таки проще. Это было примерно 2,5 года назад. Поработав в IT, я понял, что хочу заниматься тем, что у меня лучше всего получается. К тому же у меня был опыт управления бизнесом около пяти лет, да и в целом я соскучился по сфере. Поэтому почти сразу я решил, что нужно открывать что-то свое.

Первая сложность, с которой я столкнулся, – незнание языка на том уровне, который позволяет решать сложные вопросы. Второй вопрос – это поиск помещения. До многих агентств я просто не мог дозвониться по несколько дней, хотя они сами оставляли объявления.

Я объездил всю Варшаву в поисках именно той локации, которая бы устроила меня, – на это ушло много времени. По итогу мой знакомый посоветовал мне место на улице Минской. Я приехал, посмотрел и понял: оно. Да и само название уже говорило о многом – мне кажется, такие случайности неслучайны.

Следующей проблемой было сделать ремонт в помещении: в Беларуси даже по знакомству не всегда можно найти тех, кто окажет услуги действительно качественно, а тут это было еще сложнее. Да и несмотря на то, что выбор стройматериалов огромный, цены в Польше тоже оказались гораздо более высокими.

Но есть и плюсы: тут, например, открыть бизнес ты можешь не выходя из дома. Если в Беларуси приходилось обивать пороги, чтобы собрать все бумажки, здесь достаточно просто открыть компьютер.

О белорусских названиях и белорусской команде: «Круто иметь с людьми общий бэкграунд и понимать с полуслова»

– Я не знаю, почему это так веселит поляков, но в какой-то момент я понял, что каждый раз, когда рассказываю клиентам, что я сам из Минска и работаю на улице Mińska, это производит фурор. Некоторые буквально смеются взахлеб!

К слову, многие белорусы, которые попадают к нам, с удивлением говорят, что и не знали о существовании такой улицы в Варшаве, – как, впрочем, не знал и я, пока товарищ не подсказал. Зато все хорошо знают про улицу Brzeska – она тут известна как криминальное место, где торгуют запрещенными препаратами. Это улица, где буквально можно снимать криминальные сериалы, – я как-то проезжал мимо, и выглядит это именно так.

Помимо того, что белорусский барбершоп оказался на улице с таким названием, как-то получилось, что и коллектив у нас почти полностью состоит из белорусских ребят из разных городов: Мозыря, Минска и Гродно. С одной стороны, это вышло случайно, а с другой, всё сложилось: круто, когда ты можешь общаться с людьми на одном языке, имеешь с ними общий бэкграунд и понимаешь с полуслова. Есть в этом что-то свое, родное.

О разнице белорусских и польских барбершопов: «В Варшаве до сих пор достаточно мест, где тебе могут не помыть голову»

– Я не могу сказать, кто стрижет лучше – европейские мастера или ребята из Беларуси. Тут всё очень зависит от человека, от его стремления развиваться и от того, с какими людьми он работал. Я знаю тех, кто приходил в сферу, работал месяц, год, два – и как ничего не умел, так и оставался на том же уровне, потому что не тянулся за профессионалами. Есть ребята куда менее скилованные, но готовые учиться и быстро расти – и у них хорошие перспективы.

Что касается барбершопов, в Варшаве до сих пор достаточно мест, где тебе могут не помыть голову, играет плохая музыка, а барберы не стесняются в выражениях или не обращают внимание на клиента. Но это все есть и в Беларуси – зависит от того, насколько компетентно руководство. Чтобы был порядок, за этим надо следить. И не важно, в какой стране.

Часто слышу от ребят из индустрии, что на стрижку во многих польских барбершопах выделяется 35–45 минут. На мой взгляд, это абсолютно неприемлемо: клиент может опоздать, могут быть нестандартные запросы по стрижке – да куча разных нюансов. У нас на стрижку отводится час: этого времени вполне достаточно, чтобы пообщаться, обсудить нюансы и выполнить работу.

О разнице клиентов: «Не думаю, что простой работяга в Минске пойдет в барбершоп»

– Среди наших клиентов процентов 60 – поляки, а остальные – белорусы и украинцы. Чем работа с местными клиентами отличается от того, к чему я в свое время привык в Беларуси? Здесь однозначно гораздо более платежеспособная публика.

Приведу пример: был случай, когда дверь к нам открыл какой-то мужик в грязной одежде, узнал, можно ли подстричься прямо сейчас, сбегал домой, пришел через 10 минут чистенький и рассказал, что работает рядом на стройке, – вот решил стрижку освежить.

К сожалению, я не думаю, что простой работяга в Минске даже заглянул бы в барбершоп: у нас как-то сложилось, что в такие места ходят или молодые парни, или бизнесмены, или айтишники. Обычный мужик за 50 не будет готов отдать за стрижку 20–30 баксов – а здесь это совершенно нормально. Понятно, что и уровень жизни, и зарплаты тут тоже другие, но у нас пока даже нет такой культуры.

Что касается запросов, они плюс-минус везде одинаковы. Конечно, в Польшу тренды приходят чуть быстрее, чем в Беларусь, и у молодежи тут, пожалуй, больше разнообразия в прическах – хотя я так давно не был в Беларуси, что не могу утверждать, что за это время наши ребята тоже не стали смелее.

В целом тут тоже в основном все просят что-то классическое, но, если люди хотят самовыражаться, они это делают. Работник ты ужонда, юрист, менеджер – всем все равно. У меня был клиент – врач, который пришел делать ирокез. Когда я спросил, а не скажут ли ему ничего на работе по поводу такой стрижки, он даже не понял суть вопроса – говорит: «В смысле? А почему кто-то что-то должен сказать?»

Здесь внешний вид – это личное дело каждого. Так что для меня вообще нет странных запросов: я этим занимаюсь давно и умею делать всякое. Хоть в тигра покрашу – недавно, кстати, приходил парень и с такой просьбой.

В общем, интересной работы хватает, и мы намерены развиваться. Хотелось бы и двигаться дальше в Европу, и расширяться в Польше – есть мысли открыть здесь сеть. Это только начало, а дальше, уверен, будет больше и круче.

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