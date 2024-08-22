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ВСУ разгромили мощный штурм россиян на Кураховском направлении

  • 22.08.2024, 13:32
  • 1,162
ВСУ разгромили мощный штурм россиян на Кураховском направлении

Россияне пытались штурмовать украинские позиции в три волны.

Десантники 46-й отдельной аэромобильной бригады отбили три вражеских штурма на свои позиции и уничтожили 13 единиц техники российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба бригады.

Произошло это вчера, 21 августа 2024, на Кураховском направлении. К первому штурму оккупанты привлекли один танк «Т-90» с дополнительной кустарной защитой и две боевые машины пехоты. Со стороны ВСУ действовали подразделения артиллерии: переданные партнерами 105-мм пушки L119, а также ударные дроны. Сначала технику обездвижили в результате артобстрела, а затем добили операторы дронов.

Во втором штурме действовали две штурмовые колонны РФ, в каждой по два танка и две боевых бронированных машины — российские бронетранспортеры.

«Благодаря слаженной работе артиллерии, подразделений ПТРК и FPV на авансцене навсегда остались две ББМ и два поврежденных танка. Вторая колонна вообще отступила под комплексным огненным поражением», — констатировали о втором штурме в бригаде.

К вечеру к третьему штурму оккупанты привлекли три боевых машины пехоты под прикрытием миномета. Их ждала такая же участь. К отражению атак привлекли артиллерию десантно-штурмовых войск из 148-й отдельной артиллерийской бригады ДШВ ВС Украины.

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