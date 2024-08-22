Астрофизики нашли причину таинственного сигнала из космоса 22.08.2024, 13:35

Уникальное событие.

15 августа 1977 года обсерватория в Огайо приняла чрезвычайно интенсивный радиосигнал, который в записях обозначили словом «Вау!». Узнать, что именно вызвало это редкое событие, удалось только теперь, пишет New Voice.

Используя архивные данные обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико, закрытой в 2020 году, проект Arecibo Wow! (AWOW) нашел доказательства того, что радиосигнал 47-летней давности, который был настолько уникальным, что побудил астронома Джерри Эмана нарисовать красный круг вокруг него и написать слово «Вау!», был результатом редкого события, которое заставило массивное облако водорода сиять чрезвычайно ярко.

Абель Мендес, доцент кафедры физики и астробиологии Университета Пуэрто-Рико, который возглавлял исследование, признался, что начал погружаться в эту давнюю историю только в этом году. Это произошло после того, как в мае он наткнулся на видео, которое рассказывало об этом уникальном сигнале.

«Должен признаться, что для меня, как и для многих астрономов, сигнал „Вау!“ был чем-то вроде случайности. Поэтому я никогда не обращал на него внимания. [Когда увидел видео], я подумал, что это будет что-то удивительное, если мы найдем его в наших данных», — говорит исследователь в комментарии Gizmodo.

72-секундный сигнал привлек к себе столько внимания из-за того, что имел узкую частоту, но при этом был таким мощным и содержал столько энергии, что это могло указывать на его искусственное происхождение. Это, очевидно, вызвало слухи, что он был послан внеземной цивилизацией.

Исследователи из AWOW хотели проверить, можно ли найти другой, похожий сигнал. Поэтому они просмотрели данные, собранные телескопом Аресибо с 2017 по 2020 год. Они нашли похожие сигналы поблизости, хотя и менее интенсивные, чем оригинальная запись. Учитывая найденные похожие сигналы, Мендес и его команда считают, что такой яркий сигнал мог быть вызван внезапной вспышкой излучения от, например, магнетара — нейтронной звезды с чрезвычайно сильными магнитными полями.

Мендес и его команда проведут дальнейшие наблюдения, чтобы определить, какие именно облака стоят за сигналами, найденными в архивных данных.

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