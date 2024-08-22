закрыть
22 августа 2024, четверг, 15:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На территории Польши обнаружили остатки летательного аппарата с российскими надписями

2
  • 22.08.2024, 13:48
  • 4,220
На территории Польши обнаружили остатки летательного аппарата с российскими надписями

На место происшествия прибыла полиция.

В польской деревне Оржехово в лесополосе упал неизвестный объект. После осмотра на нем были обнаружены русские надписи.

Об этом сообщает Onet.

Известно, что инцидент произошел поздно вечером в среду. На место происшествия прибыла полиция.

«Хотя поначалу возникло подозрение, что это может быть метеорологический шар, быстро было замечено, что к объекту была прикреплена капсула, на которой были надписи на русском языке» - отмечают в издании согласно данным местных групп.

В сообщении говорится, что на место происшествия прибыли полиция, но не военные. Говорят, что попавший на польскую территорию объект является метеорологическим шаром.

Польские военные подтвердили, что данный объект с русскими надписями является метеорологическим шаром.

«Мы уверяем вас, что это, скорее всего, метеорологический шар», - заявил спикер Оперативного командования Вооруженных сил Яцек Горышевский.

Он также добавил, что хотя место происшествия охранялась полицией, военных там не было.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер
Сильный удар по режиму Путина
Сильный удар по режиму Путина Аббас Галлямов
Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников
Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип