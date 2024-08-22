На территории Польши обнаружили остатки летательного аппарата с российскими надписями 2 22.08.2024, 13:48

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На место происшествия прибыла полиция.

В польской деревне Оржехово в лесополосе упал неизвестный объект. После осмотра на нем были обнаружены русские надписи.

Об этом сообщает Onet.

Известно, что инцидент произошел поздно вечером в среду. На место происшествия прибыла полиция.

«Хотя поначалу возникло подозрение, что это может быть метеорологический шар, быстро было замечено, что к объекту была прикреплена капсула, на которой были надписи на русском языке» - отмечают в издании согласно данным местных групп.

В сообщении говорится, что на место происшествия прибыли полиция, но не военные. Говорят, что попавший на польскую территорию объект является метеорологическим шаром.

Польские военные подтвердили, что данный объект с русскими надписями является метеорологическим шаром.

«Мы уверяем вас, что это, скорее всего, метеорологический шар», - заявил спикер Оперативного командования Вооруженных сил Яцек Горышевский.

Он также добавил, что хотя место происшествия охранялась полицией, военных там не было.

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