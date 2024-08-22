«Белые халаты»: В Беларуси всплеск заболеваемости COVID-19 5 22.08.2024, 13:52

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Больных отправляют в инфекционные отделения.

Источники Telegram-канала «Белые халаты» сообщают о росте числа обращений в лечебные учреждения с COVID-19 и сложностях в организации помощи этой категории пациентов:

— Несмотря на то что пандемия закончилась, и теперь этот вирус – один из обычных возбудителей острых респираторных заболеваний, аналогичных парагриппу, риновирусам и аденовирусу, многие стационары все еще направляют заболевших COVID-19 в инфекционные отделения. Это устаревшая и неэффективная тактика, которая не соответствует текущей эпидемиологической ситуации.

Сегодня большинство многопрофильных стационаров должно быть готово оказывать помощь пациентам с COVID-19, особенно тем, кто страдает от хронических заболеваний и нуждается в специализированной поддержке. Однако массовое направление всех заболевших в инфекционные больницы ухудшает качество медицинской помощи и создает ненужную нагрузку на эти учреждения.

Такой подход, как пишут «Белые халаты», неэффективен:

— Госпитализация пациентов не по их реальным потребностям снижает шансы на успешное лечение и приводит к хаосу в системе здравоохранения. Важно, чтобы Минздрав пересмотрел текущие подходы к организации медицинской помощи и адаптировал их к современной эпидемиологической обстановке.

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