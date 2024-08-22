Фейгин: Лукашенко сейчас действует по принципу самовыживания 2 22.08.2024, 14:14

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Марк Фейгин

А этот принцип долго не работает.

Российский адвокат и известный блогер Марк Фейгин прокомментировал отношения белорусского правителя с Украиной и Западом.

— Эта постоянная риторика Лукашенко о том, что повоевали и хватит, нужно садиться за стол переговоров и прочее — это его забота о себе, — отметил Марк Фейгин в интервью на YouTube-канале Дмитрия Гордона. — Потому что продолжение войны непредсказуемо прежде всего для него. Любое примирение, даже на условиях Украины.

Если Москва не получает того, что хочет, что можно трактовать как однозначную победу, Лукашенко в этой ситуации обретает некую самостоятельную силу, и как посредник, и как человек, который говорит, вот, я же всеми фибрами сопротивлялся, как мог, они хотели второй раз пойти с севера на Украину, а я не допустил.

Такое, конечно, будет. И Лукашенко больше всех заинтересован в начале переговоров.

Более того, разумеется, военные разведки Беларуси и Украины обмениваются информацией, все передается непосредственно наверх.

Главный месседж для Лукашенко — не вздумать ни при каких обстоятельствах допустить нового похода на Волынь или Киевскую область. Что будет потом, может, и не говорят прямо, но все всё понимают.

Не исключено, что Лукашенко это и пообещал, что будет делать все, чтобы не повторилось наступления с территории Беларуси. Он может это обещать, чтобы получить для себя индульгенцию.

Фейгин высказал и свое видение отношений белорусского правителя с Западом.

— Он сейчас помиловал какое-то количество политзаключенных. И в такую игру он играл, мы это видели в 2015 году, например. Сейчас хочет сыграть снова так же. Потому что для него важна дистанция с Путиным.

Чтобы именно у Запада сложилось ощущение, что между ними есть дистанция. Может, ее и нет, может, это игра, но Лукашенко важно показать: смотрите, я могу принимать самостоятельные решения, я готов идти на компромиссы с Западом, я готов отпускать политзаключенных, ослаблять эти гайки.

Но думаю, что больше это не сработает, тем более если война закончится. Все-таки раньше, когда он смог выторговать для себя отношения с Западом, были другие исходные. К нему даже Помпео в 2020 году прилетал и открывал работу посольства США в Беларуси, которое снова не работает.

Больше эта игра не сработает, но это не значит, что Лукашенко не питает таких иллюзий, что он этого не хочет. Он этого очень хочет.

Потому что зависимость от Москвы, прежде всего, опасна лично для него, для его власти, его родных. Понятно, что он хотел бы избавиться от этого давления.

Однако, на мой взгляд, повторюсь, это сделать будет непросто. Потому что по поводу него, много раз говорил, Кремль никаких иллюзий не питает. Они прекрасно знают, что он из себя представляет.

Поэтому Лукашенко сейчас действует по принципу самовыживания. А этот принцип может работать очень долго и очень эффективно, но не всегда. На каком-то этапе какая-то из сторон все-таки не выдержит, — полагает Фейгин.

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