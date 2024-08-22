Россия начала выводить войска из Калининграда

Россия начала выводить войска из Калининграда4
- 22.08.2024, 14:20
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После начала курской операции ВСУ.
Благодаря успешному наступлению ВСУ в Курской области в Калининграде наблюдается заметное сокращение российских сухопутных войск.
Об этом заявил командующий Литовской армией Раймундас Вайкшнорас, сообщает Delfi.
«Как только началась война в Украине, мы уже заметили, что из Калининграда было переброшено много техники и техники и часть личного состава. Только они вернулись после ротации, и теперь видно, что идет достаточное сокращение, по крайней мере, сухопутных войск», - сказал Вайкшнорас
Однако, по его словам, расслабляться нельзя, поскольку Кремль продолжает попытки контролировать регион Балтийского моря.
«Но не будем обманывать себя, так называемая система A2/AD, прикрывающая с воздуха, у них сильная. И ничего там не изменилось. Они по-прежнему пытаются контролировать Балтийское море, по-прежнему пытаются контролировать этот регион, поэтому мы также должны сохранять бдительность и следить за тем, что там происходит», - подчеркнул он.