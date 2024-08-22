Нового соперника Kia Sportage от Skoda показали на фото 1 22.08.2024, 14:23

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Модель готовят к премьере.

Бюджетный кроссовер Skoda Karoq скоро получит преемника в виде другой модели. Новая Skoda Elroq получит похожие размеры и будет соперничать с Kia Sportage и Toyota RAV4. Автомобиль показали на фото.

Об этом сообщает Motor1. Автомобиль проходит дорожные испытания на трасе Нюрбургринг. Это стало стандартной процедурой для новых моделей.

Модель предложит новую силовую установку и очень практичный вместительный салон. Известно, что в салоне Skoda Elroq 2025 модельного года появится специальная отделка. Речь идет о материалах Recytitan и Technofil. Это отделка из переработанных бутылок из-под воды, старых рыболовных сетей и ношеной одежды.

Электромобиль Elroq длиной около 4,5 м получит просторный салон и широкие функциональные возможности. Ожидается несколько вариантов: мощностью от 168 до 295 л.с. и запас хода до 560 км.

В линейке чешского автопроизводителя новинка будет находиться ниже электрического кроссовера Skoda Enyaq и окажется доступнее. Упомянутую модель в ближайшее время также ждет обновление.

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