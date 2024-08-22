Лишь бы дедушке было хорошо 4 Андрей Окунь

22.08.2024, 14:26

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Как окружение обманывает Путина.

Не читал сегодня новости и не собираюсь. Ну, кое-что до меня, конечно, донеслось. Тренировка по блокировке Telegram, например. И про визит счастливого дедушки в Чечню тоже слышал.

Хорошо ему живется все-таки. Тут поездил, там походил, с теми пофотографировался, с этими постоял пообнимался. А ведь еще и кормят бесплатно, и за аренду платить не надо. Даже вещи стирают за него. Райское наслаждение прям как в рекламе.

Вообще мне кажется, что в этом и кроется историческая колея России: выбрать себе на царствование одного дедушку и потом минимум лет 15 всячески его ублажать.

Большинство стран чего-то развивают и худо-бедно в раскоряку метят за дальние горизонты, а у нас как повелось с издревле, так и прет игра на выживание. Окажешься самой большой и циничной мразью, станешь самым кровожадным и наглухо отбитым нарциссом, тогда твоя жопа на энное количество лет прилипнет к трону. Такой вот главный приз.

Тут как в «Голодных играх» — правила известны всем и, как будто, даже всех устраивают. Вот и в России исторически складывается своеобразная игра: сначала все яростно грызутся за власть, а потом установившуюся власть не менее яростно облизывают и помогают ей нажираться до пуза. И все как бы говорят, ну, вот он победил, его черед наслаждаться жизнью. Кому-то ведь надо, что уж тут поделать. Такие правила.

Все разворачивается во благо одного человека. YouTube? Не положено! Telegram? На**й! Готовы отдельную реальность создать, лишь бы дедушке спалось хорошо. Не жизнь, а сплошные летние каникулы у бабушки.

Андрей Окунь, Telegram

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