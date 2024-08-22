Минских школьников больше не будут кормить пельменями 5 22.08.2024, 14:36

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Меню изменилось.

Пельмени исключили из осеннего меню школьных столовых Минска.

Об этом рассказала директор «Комбината школьного питания города Минска» Людмила Крупская. По ее словам, пельмени могут вернуться в другом сезонном меню, пишет БелТА.

В этом году в осенний рацион минских школьников включено порядка 124 блюд. В примерные двухнедельные рационы на осень включено 5 новых блюд, а также блюда, которые уже пользуются спросом у учеников. Среди популярных — шашлычок «Школьный», курочка «Пикантная», котлета «Папараць»

Среди новинок — блинчики с яблоком и корицей на полдник, куриная грудка, запеченная в сметанном соусе, на обед. В рацион младших школьников на завтраки вернули блинчики с творогом и сырники.

Кроме того, Крупская обещает два новых напитка, но их состав она не раскрывает.

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