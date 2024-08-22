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Минских школьников больше не будут кормить пельменями

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  • 22.08.2024, 14:36
  • 1,484
Минских школьников больше не будут кормить пельменями

Меню изменилось.

Пельмени исключили из осеннего меню школьных столовых Минска.

Об этом рассказала директор «Комбината школьного питания города Минска» Людмила Крупская. По ее словам, пельмени могут вернуться в другом сезонном меню, пишет БелТА.

В этом году в осенний рацион минских школьников включено порядка 124 блюд. В примерные двухнедельные рационы на осень включено 5 новых блюд, а также блюда, которые уже пользуются спросом у учеников. Среди популярных — шашлычок «Школьный», курочка «Пикантная», котлета «Папараць»

Среди новинок — блинчики с яблоком и корицей на полдник, куриная грудка, запеченная в сметанном соусе, на обед. В рацион младших школьников на завтраки вернули блинчики с творогом и сырники.

Кроме того, Крупская обещает два новых напитка, но их состав она не раскрывает.

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