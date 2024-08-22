Шведы смеются над названиями товаров в фейковой белорусской IKEA

Шведы смеются над названиями товаров в фейковой белорусской IKEA6
- 22.08.2024, 14:44
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Среди них — грязный пингвин и лось-олень.
С тех пор как IKEA закрыла свои универмаги в России, позиции шведского мебельного гиганта на рынке РФ частично заняла белорусская сеть товаров для дома Swed House. Она продает, например, пингвина «Грязного», гриб «Акулье мясо» и прочие вещи, названия которые шведам кажутся смешными и странными, пишет Göteborgs-Posten.
Шведская сеть IKEA сохраняет оригинальные названия товаров во всех странах мира, где она представлена, таким образом популяризируя шведский язык и культуру. Видимо, Swed House решил скопировать этот стиль.
Так, в ассортименте детских товаров и мягких игрушек от Swed House можно найти, среди прочего, осьминога «Трудного» (Svår), лося «Оленя» (Rådjur) и обезьянку «Свина» (Svin). Здесь также можно встретить «Пряного» (Kryddig — пряный, острый) крокодила, «Толстого» (Tjock) динозавра и кролика «Иностранца» (Utländsk).
«Пожалуй, самые неожиданные имена среди мягких игрушек универмага — это плюшевый гриб «Мясо акулы» (Hajkoett), пингвин «Грязный» (Smutsig) и кит «Плохой» (Dalig)», — пишет шведское издание.
Там отмечают: неизвестно, имеет ли компания IKEA, которая продает аналогичную продукцию под другими названиями, какое-либо право голоса в нейминговой политике Swed House и рассматривает ли она возможность подать судебный иск против беларусской сети.
Непонятно также, выбирает ли Swed House бессмысленные псевдошведские названия намеренно или просто по ошибке.