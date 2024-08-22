Белорусы начали получать неожиданные больничные 22.08.2024, 14:56

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У некоторых выплаты уменьшились.

В Беларуси с 1 июля действуют новые правила по выплате больничных. Фактически работники почувствовали это на себе в августе, если в июле им пришлось оформлять листок нетрудоспособности. Кто-то мог заметить, что выплаты по больничному выросли, а у кого-то, наоборот, уменьшились, пишет onliner.by.

Не работали перед больничным — будут нюансы

Период для расчета среднедневного заработка увеличился с 6 до 18 месяцев. Раньше в него входили не все выплаты (например, 13-я зарплата или единовременная премия в него не попадали). Теперь такие выплаты учитываются.

Еще одно новшество: те, у кого стаж до 10 лет, получают 80% потерянного заработка с первого дня больничного, сотрудники со стажем 10 лет и больше — 100%. Раньше независимо от стажа размер пособия был 80% потерянного заработка в первые 12 дней, в остальные дни болезни — 100%.

— Нюанс: есть категории граждан, которым с первого дня положено 100%. Это касается пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком до 14 лет, донорам. Эти нормы не изменились, преференции, которые были до 1 июля, остаются, стаж не учитывается. Так что здесь изменений нет, — пояснила сегодня на вебинаре об изменениях в больничных заместитель управляющего ФСЗН Екатерина Лихачева.

Еще один момент: изменились подходы, как определять количество календарных дней, которые учитываются при расчете среднедневного заработка. И это как раз могло повлиять на размер больничных.

— До 1 июля мы брали 6 месяцев и смотрели период, когда человек работал. Если человек работал в месяце 28 дней, то учитывались эти дни. Сегодня мы берем 547 дней (18 месяцев) и из расчетного периода исключаем только те периоды, в которых выплачивались пособия по уходу, по временной нетрудоспособности, беременности и родам, предоставлялся свободный день матери. Также мы исключаем периоды простоев и если человек был в отпуске за свой счет по инициативе нанимателя. Все остальные периоды входят в период для расчета среднедневного заработка, — уточнила Екатерина Лихачева.

Выходит, что заработок за последние 18 месяцев делится на 547 дней. Если в это время у вас несколько месяцев не было работы, то получается, что этот период не исключат из расчета (а раньше считались именно дни занятости за 6 месяцев).

Кто может получить минимальный больничный

С 1 июля увеличен минимальный размер пособия, он равен минимальной зарплате (сейчас 626 рублей). До этого было 50% бюджета прожиточного минимума.

Но есть условие: размер пособия равен минималке для тех, у кого за последние 18 месяцев либо не было заработка (например, студенты, которые только вышли на работу), либо человек работал и взносы в ФСЗН выплачивались за него не ниже, чем из размера минималки.

Например, если человек работал полтора года до больничного и все это время его зарплата была 100 рублей, то минимальный размер пособия для него не устанавливается.

Представитель ФСЗН пояснила, что такое решение приняли в том числе, чтобы бороться с зарплатой в конвертах, когда официально наниматель отражает небольшие суммы и уменьшает сумму отчислений с зарплаты.

— Мы видим случаи, когда у людей одно место работы и заработок 100 рублей. Понятно, что это не та зарплата, на которую можно жить. Если зарплата 100 рублей, то и пособие будет рассчитано из этого размера.

Что еще нового

Сейчас пособие по временной нетрудоспособности, беременности и родам, по уходу за ребенком выплачивается по основному месту работы, причем пособие одно (раньше назначалось по каждому месту работы).

С 1 июля среднедневной заработок для пособия рассчитывает ФСЗН, раньше это делал бухгалтер по каждому месту работы.

По новым правилам право на выплаты по больничному есть только в том случае, если вы болели на всех местах работы и не получали зарплату за это время. А если на одну работу вы принесли больничный, а на вторую продолжали ходить — это неправильно, ФСЗН это сверит и увидит.

Важное новшество для декретниц

Раньше, если женщина была в декрете и собиралась из одного декретного отпуска сразу перейти во второй, размер пособия по беременности и родам рассчитывали исходя из тарифного оклада. Это небольшая сумма. Чтобы увеличить ее, женщины выходили на работу хотя бы на месяц.

Поэтому теперь ввели изменение.

— Если мама находится в декретном отпуске и не прерывает его, то следующее пособие по беременности и родам положено исходя из размера предыдущего, — пояснила Екатерина Лихачева.

Если женщина решит прервать отпуск и отработать какое-то время, то пособие уже будет выплачиваться на других основаниях. Когда женщина вышла от отпуска и отработала меньше 6 месяцев, то пособие рассчитывается из полученного ею заработка и ограничивается средней зарплатой по стране.

— Плюс в такой ситуации мы даем право выбора: рассчитывать пособие из этого среднего заработка или предыдущего (перед предыдущим декретом).

А что насчет ИП?

ИП, которые уплачивали взносы на соцстрахование, имеют право на больничный и пособие по беременности и родам. При этом если за предыдущий год взносы уплачены меньше, чем за 183 дня, пособие не положено.

За больничным нужно обращаться в территориальный орган ФСЗН с оригиналом больничного листка, фонд рассчитает пособие. Эти суммы учитываются ИП в счет уплаты налогов, но могут быть и перечислены на счет.

Зачем ввели новшества?

Представитель ФСЗН считает, что новые правила снизят нагрузку на бухгалтеров, потому что фонд занялся расчетом среднедневного заработка и передает его работодателю. На втором этапе планируется внедрение электронного больничного, это должно сделать расчеты удобнее.

— Второй момент: когда мы выходим на проверки, то видим, что больше всего нарушений как раз касается выплаты пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам. Мы видим и переплаты, и недоплаты пособий.

Еще одной причиной изменить законодательство стали те самые ситуации, когда человек брал больничный, но ходил на одну из работ.

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