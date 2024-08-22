Крах Путина под Курском 2 Юрий Богданов

22.08.2024, 15:01

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Фото: Getty Images

Как операция ВСУ разрушила стратегический план РФ.

Время немного обобщить стратегически-политический контекст того, что происходит последние две недели. Вот этот текст этому посвящен.

Весь бешеный поток, который летел на тему переговоров (и на Западе, и на Востоке, и от внутренних источников), опирался на простую логику: Россию нельзя победить в соревновании потенциалов, поэтому надо переговоры.

Потому что — видите же — Путину все удается. Да, огромной кровью, неоправданными потерями, ценой будущего России — но он движется на Донбассе. У Украины большие проблемы, а сейчас еще и Трамп победит — ну точно надо переговоры. А эскалацию нельзя, потому что ядерная бомба или перенос войны в Балтию.

В линейной войне без изменений и резких движений логика Путина работала: он давит, Украина постепенно сдает территории — да, очень-очень медленно, но сдает, Запад боится эскалации и поэтому надо уступить. Плюс на это работало психологическое давление на военных и гражданское население Украины путем постоянного ракетного террора и работы его информационной армии.

Плюс его пропаганда прекрасно отработала тему про «Украина все равно не умеет в наступательные операции». Успехи в Харьковской и Херсонской областях забылись, а у всех перед глазами было контрнаступление 2023. А его результаты вызвали всеобщее разочарование в Украине и на Западе. Все это должно было создать образ «непобедимости» российского режима.

В условиях, когда Путин привлекает к войне все больше и больше старой техники, стягивает на Донбасс буквально все, что может ходить и ездить ради еще нескольких километров, мне все это продвижение на Донбассе напоминает all-in на зеро. Но, как видим, оно работало. И если бы мы тоже все силы и средства применили для боев на Донбассе — мы бы оставались в благоприятной для Путина логике.

Поэтому военно-политическому руководству и нашим партнерам надо было выходить из тупика. Собственно, асимметричные действия — единственная возможность для этого. Успешная наступательная операция в России доказала три вещи:

Украина умеет наступать. Когда имеет благоприятные условия, а не штурмует укрепления в лоб. Когда сохраняет информационную тишину. Когда может проявить креатив: это, кстати, привет тем, кто спрашивает, почему именно Курщина, а не Донбасс и не снова Юг.

Инвестиции в победу Украины — оправданы.

Потому что Украина может проводить эффективные наступательные операции, когда у нее есть силы. В то время как у Путина не хватает сил на всю линию фронта.

Красные линии Путина — блеф. Да, мгновенного пересмотра не произошло и не могло, потому что политика и бюрократия очень инерционно мыслят. Им нужно время. Но сдвиг в информационном пространстве Европы и США произошел, это заметно для любого, кто читает их прессу. Нужно время на принятие и публичное обоснование необходимых решений.

На сейчас есть три категории людей, которые пытаются обесценить операцию Сил обороны по переносу войны на территорию врага — путинские пропагандисты, украинские зрадограи, а также правительство КНДР. Большинство западных обозревателей сходятся на формуле, что это наступление — решение рискованное, но оправданное политически и военно как способ давить на Путина и его армию.

Здесь надо напомнить еще одну вещь — за что именно идет война на этом ее этапе. Особенно в контексте продвижения россиян на Покровск и того, что именно они продвигают в наше информационное поле тезис, что «сдают Донбасс в обмен на Курск». Война идет за истощение врага и лишение его возможности продолжать войну. Чтобы заставить его вести переговоры с позиции силы для Украины или как минимум с позиции паритета.

Этой цели можно достичь двумя путями: либо нанести линейное и прямое военное поражение (пока для этого условий нет), либо же сочетанием военных и других инструментов подорвать социальную и политическую легитимность Путина — как минимум вести войну, как максимум — управлять Россией.

И о Донбассе. Во-первых, вы рано хороните Покровск. Во-вторых, напомню: мы уже теряли в этой войне и Купянск, и Изюм, и много чего еще. Враг был под Киевом и на окружной Харькова. Но сейчас РФ очень далека от тех рубежей. А Украина перенесла войну на территорию агрессора. Такие вот дела.

Юрий Богданов, «Телеграм»

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