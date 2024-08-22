«Такого не было никогда» 1 22.08.2024, 15:08

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Почему происходит коллапс на границе Беларуси и ЕС?

Как стало известно сайту Charter97.org, в Германии остановили автобус с туристами из Беларуси. Оказалось, в паспортах у них были греческие шенгенские визы.

Туристический автобус направлялся в Испанию, что нарушает правила Шенгена. Было принято решение аннулировать визы и отправить их в Беларусь.

— По закону немцы правы, потому что это действительно нецелевое использование визы, — соглашается сотрудник белорусского турагентства (отказался назвать свое имя в целях безопасности — прим.), комментируя «Салідарнасці» инцидент с белорусскими туристами. — Такую схему туристам предлагают наши операторы и, надо понимать, делают они это на свой страх и риск.

Но и их понять можно, у них просто нет другого выхода.

На Польшу невозможно записаться, программисты (посредники) заламывают цены каждый день. А лично ты вообще не поймаешь никак эту очередь, тебя постоянно выкидывает.

Человек, который не владеет компьютером на уровне выше просто хорошего, может даже не начинать. Времена, когда любой мог за какое-то время потыкать пальчиком и как-то поймать очередь, ушли и забыты.

Поэтому каждую неделю люди, ожидающие возможности попасть на подачу документов, по-новому переписываются и проходят верификацию.

По два-три месяца записываются на рабочую визу. При этом средняя стоимость за запись на подачу рабочей визы — примерно 500 р. Отказов где-то 30%.

По туристическим польским визам отказов меньше, но визу открывают на месяц в лучшем случае. При этом сама запись на туристическую визу стоит 700 рублей. Плюс обязательна оплата отеля. Вот такая цена вопроса.

С Испанией тоже все далеко не оптимистично. Ценник на запись — в районе 500 рублей. Под группы дополнительных квот не дают. Рассмотрение документов длится 45 дней. И визы дают только на месяц.

У греков очень большой процент отказов, как-то еще можно попробовать открыть под организованные группы, но, если они и открывают, то только однократные визы.

Болгары — тоже только однократные и с оплатой отеля.

В итальянское посольство запись на 3-4 месяца вперед, в основном только под организованные группы. И там вообще жесть полнейшая: живая очередь, тетрадочка, переклички.

В немецкое посольство ожидание подачи полгода-год. Во французское сложно попасть вообще и стало очень много отказов.

Это просто ненормальная ситуация. Такого не было никогда. Когда меня сейчас туристы просят «Откройте мне визу», я честно отвечаю, что не знаю, что вам предложить. И я реально не знаю.

— Вы соглашаетесь, что такого не было никогда: и столько сложностей с получением визы, и таких огромных очередей на границе.

— Да, очереди сейчас катастрофические. Я часто на связи со своими клиентами. Они все рассказывают, как приезжают на границу и их автобус оказывается сороковым или пятидесятым, или еще каким-то.

Многие бегают по всей очереди, чтобы пересесть. Так и говорят «пересели на 35-45 автобусов вперед, иначе стояли бы еще сутки». И эти впереди стоящие автобусы все пустые, потому что они тоже пересадили своих пассажиров.

Такса «на подсадку» сейчас минимум 50 евро с человека. Транспортная инспекция установила один раз запрет на эти пересаживания, но он продержался буквально неделю. Потом они это спустили на тормозах.

И все продолжается. А какие еще есть варианты — жить на границе сутками?

— Как вы объясняете этот коллапс?

— Понятно, что сезон отпусков. Понятна и ситуация с легковыми машинами на белорусских номерах, которые теперь могут ехать только через Тересполь.

То есть переход остался один, сотрудников там, вероятно, то же количество, и, надо сказать, поляки достаточно быстро работают.

Мои клиенты говорят, что в среднем они пропускают два автобуса в час. Но, конечно, когда в очереди сто автобусов…

— Что, на ваш взгляд, может изменить эту ситуацию?

— Главная причина, по-моему, уменьшение квот, которые посольства выдают на запись. Визовые центры стоят пустые, потому что как никогда раньше урезали квоты.

Допустим, только по польскому направлению у каждого агента (программиста-посредника) в очереди 350 человек на запись, а мест на всю страну выдается сто!

И у остальных посольств ситуация не лучше. Если сравнивать с предыдущими годами, все уменьшили квоты минимум раза в три. Поэтому логично предполагать: ситуацию при таком сумасшедшем спросе может исправить только большее количество квот.

Но тут мы уже затрагиваем сферу политики, на которую не можем влиять. Почему уменьшили квоты? Потому что в посольствах уменьшилось количество сотрудников.

А почему их стало меньше, например, из восьми польских консулов осталось только два? Из-за «умелой» политики нашего руководства. Поэтому уменьшение квот, возможно, вообще техническое следствие в связи со сложившейся ситуацией, а не чья-то прихоть.

Разматывая этот снежный ком, думаю, каждый сможет ответить на вопрос, почему так происходит.

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