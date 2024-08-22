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Польша хочет вытеснить Россию с рынка вооружений в Индии

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  • 22.08.2024, 15:08
Польша хочет вытеснить Россию с рынка вооружений в Индии
Фото: charter97.org

У Нью-Дели есть много советской техники, которую Варшава может модернизировать.

Польша хочет углубить сотрудничество с Индией в оборонной промышленности и принять участие в модернизации военной техники.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Reuters.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посещает Варшаву по пути в Киев, где, по его словам, он «поделится взглядами» на мирное урегулирование конфликта между Украиной и Россией.

Варшава стремится извлечь выгоду из стремления Нью-Дели модернизировать свои вооруженные силы и диверсифицировать поставки, отойдя от российских поставщиков.

«Неслучайно мы говорили об интенсификации в плане оборонной промышленности», - заявил Туск на пресс-конференции вместе с Моди в Варшаве. - Мы готовы как Польша принять участие в модернизации военной техники».

Польша была одним из самых верных сторонников Украины после вторжения России в 2022 году, в то время как Индия сохраняла нейтралитет.

Тем не менее, по словам официальных лиц, сотрудничество в сфере оборонной промышленности было одним из главных пунктов повестки дня первого визита премьер-министра Индии в Варшаву за 45 лет.

Нью-Дели исторически в значительной степени зависел от Москвы в вопросах оборонных поставок, но в последние годы стремился к диверсификации, и этот процесс усилился после вторжения России на Украину в 2022 году.

Польский чиновник, отказавшийся назвать свое имя, сообщил агентству Reuters, что у Индии есть много советской техники, такой как танки Т-72, которую Польша смогла отремонтировать или переоборудовать, что создало возможность для сотрудничества. Недавно Индия вновь открыла оборонное крыло в своем посольстве в Варшаве.

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