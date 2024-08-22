«Чуть сознание не потеряла, глядя на экран» 22.08.2024, 15:14

Белорусов удивило видео из грибного «Клондайка».

Пользователь TikTok поделился видеосъемкой небывалого скопления подосиновиков, которые обнаружил на опушке одного из лесов. Многие белорусы в комментариях предположили, что грибной «клондайк» заметили где-то под Могилевом, однако автору видео пришлось огорчить их ответом.

Удивляться количеству грибов в текущем году уже не приходится, однако некоторые места продолжают поражать воображение грибников плотностью всходов. На этот раз в TikTok завирусился ролик с множеством подосиновиков, выросших рядом друг с другом. Видео набрало уже более 600 тысяч просмотров.

«Чуть сознание не потеряла, глядя на экран. А что со мной было бы на этом поле?» — изумилась одна из пользовательниц.

«Это как в сказке. Реально с трудом верится», — высказалась другая.

«Ой, у меня челюсть не закрывается от удивления и восторга! Как же я завидую!!!» — прокомментировал видео еще кто-то.

«Могилевская область! 100 пудов», — предположил кто-то.

«Это где? Я уже еду», — написал один из комментаторов.

Однако, как оказалось, белорусам, желающим попасть в это место, придется оформлять шенгенскую визу. Автор видеоролика заверил, что снял скопление грибов где-то под Вильнюсом.

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