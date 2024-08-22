Китай и США предупредили об ударах по Киеву в ближайшие дни 22.08.2024, 15:17

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Россия готовит подлость на украинский День независимости.

В ближайшие дни Украину ждут массированные обстрелы со стороны России, сообщает посольство США в Киеве. Дипмиссия опубликовала предупреждение на сайте, призвав граждан позаботиться о своей безопасности.

«В течение следующих нескольких дней, в том числе на выходных, по всей Украине возрастет риск как ночных, так и дневных атак российских беспилотников и ракет в связи с Днем независимости Украины 24 августа», — говорится в сообщении.

В американской дипмиссии призвали сограждан «следить за новостями местных СМИ, заранее определить места укрытий и использовать их при объявлении воздушной тревоги, а также следовать указаниям официальных лиц и представителей экстренных служб».

В свою очередь посольство Китая в Киеве рекомендовало соотечественникам не приезжать в Украину из-за ситуации с безопасностью. Сограждан, которые уже находятся там, дипломаты призвали немедленно отправляться в укрытия при объявлении воздушной тревоги, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение посольства в WeChat.

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