Эксперт: Главная «кубышка» России истощается 22.08.2024, 15:39

5,024

Что ожидает россиян.

Российский Фонд национального благосостояния истощается и не наполняется, в связи с чем граждан РФ ожидает рост налогов. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал эксперт по экономическим вопросам, кандидат экономических наук Илья Несходовский.

Он отметил, что для финансирования войны против Украины Россия вынуждена сокращать расходы на другие сферы.

«Например, те же самые местные бюджеты для того, чтобы ремонтировать свои мосты, которые находятся в аварийном состоянии, чтобы ремонтировать коммунальное хозяйство, они фактически направляют свои деньги на оккупированные территории, чтобы там имитировать какое-то строительство, имитировать какое-то восстановление. И, соответственно, это приводит к тому, что их коммунальное хозяйство, их инфраструктура находятся в плачевном состоянии», — сказал Несходовский.

Эксперт напомнил, что зимой в РФ были серьезные проблемы с отоплением, и сейчас на российской территории происходят различные техногенные катастрофы, в частности, рушатся дамбы.

Также Несходовский обратил внимание, что речь идет и о непосредственно качестве жизни россиян. Так, в РФ комфортно себя чувствуют люди, задействованные в военно-промышленном комплексе, где достаточно высокие зарплаты, позволяющие почти не ощущать инфляцию. При этом в других сферах ощущаются огромные проблемы, в том числе и дефицит кадров.

«Соответственно, компании не могут развиваться теми темпами, которыми они развивались. Они не делают инвестиции, потому что для того, чтобы осуществить инвестиции, надо понимать, кто потом будет заполнять те рабочие места, которые нужны… Если мы будем говорить про бюджетников, то у них тоже проблемы. То увеличение, которое произошло в их заработной плате, оно меньше той инфляции, которую сейчас фиксирует Центробанк», — сказал экономический эксперт.

По его словам, основной источник денег, которые вливаются в военно-промышленный комплекс, — это в том числе и Фонд национального благосостояния.

«Он истощается, он уже, соответственно, не может наполняться в тех размерах, в которых наполнялся раньше. Деньги эти все направляются на войну, соответственно, не на улучшение качества жизни. И уменьшение этого фонда приводит к тому, что уже со следующего года россиян ожидает увеличение налогов: непосредственно для каждого через увеличение подоходного налога, так и непосредственно компаний, у которых будет забираться существенная часть их прибыли», — сказал Несходовский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com