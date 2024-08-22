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В Украине рассказали о ситуации на границе с Беларусью

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  • 22.08.2024, 15:45
  • 2,786
В Украине рассказали о ситуации на границе с Беларусью

Угроза сохраняется.

Украинские пограничники не фиксируют увеличение техники или личного состава на территории Беларуси, сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, пишет ТСН.

«Ситуация по линии границы, по тому, что мы можем визуально наблюдать — вообще без изменений. Ни перемещения техники, ни личного состава из подразделений армии Беларуси не происходит», — говорит Демченко.

Тем не менее, белорусское направление в Киеве продолжают считать угрозой. Там считают, что на Беларусь продолжает давить Россия, требуя дестабилизировать ситуацию на границе или «более полно присоединилась к этой войне».

— Надеюсь, что в Беларуси хватит здравого смысла не поддаваться на все эти действия России, на давление России, — сказал Демченко.

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